El increíble vaticinio de Wilander: "Alcaraz y Sinner superarán incluso a Rafa Nadal en tierra batida"

Mats Wilander aprovechó la previa de Wimbledon en Eurosport para volver a mostrar su admiración por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tras la inolvidable final de Roland Garros que ambos protagonizaron. Para el exnúmero 1 del mundo se trató de algo único: "En cuanto a nivel, debo decir que este es probablemente el mejor partido que he visto".

"No hubo tiempos muertos por lesiones. No hubo ni una parada para ir al baño. Todo eso significó que el partido se jugó a un ritmo excelente"

"Bueno, me llevó un tiempo digerirlo y darme cuenta de que probablemente ese fue el mejor partido de tenis que he visto en cuanto a dramatismo y nivel. Fue increíble en cuanto a deportividad, absolutamente fuera de lo común. No hubo tiempos muertos por lesiones. No hubo ni una parada para ir al baño. Todo eso significó que el partido se jugó a un ritmo excelente, porque los puntos fueron rápidos en cuanto a la forma en que golpeaban la pelota. Y entre ellos, también fueron rápidos", afirmó en Eurosport.

Tanta admiración le despertó ese encuentro que el sueco lo coloca, simple y llanamente, como "el mejor que se ha jugado en cuanto a nivel".

"Obviamente, nunca se puede descartar a Roger Federer y Rafael Nadal durante un par de años en Wimbledon, porque casaban de una manera muy diferente debido al contraste de estilos. Pero en cuanto a nivel, debo decir que este es probablemente el mejor. Así que me llevó un tiempo [digerirlo]", abundó.

Pista dura, tierra batida... ¿hierba?

Wilander destacó cómo la rivalidad entre el español y el italiano se ha ganado su sitio en el tenis contemporáneo. "Cada vez que les vemos jugar, se les ocurre algo increíble. La primera vez que eso realmente ocurrió fue en 2022 en el US Open, y todos pensaron: '¿Habéis visto eso? ¿Es posible? ¿Pueden jugar así?'. Y están haciendo lo mismo en tierra batida. Entonces, ¿por qué no deberían poder hacerlo en hierba?".

Rivalidad tipo Federer-Nadal y Nadal-Djokovic

El extenista sueco está convencido de que Alcaraz y Sinner marcarán una época: "Creo que tenemos una rivalidad, como la de Federer-Nadal y Nadal-Djokovic, donde cada partido que jueguen será emocionante de alguna manera. El nivel será tan alto que creo que lo veremos una y otra vez, y nos acostumbraremos y tendremos que darnos cuenta de que tenemos una rivalidad muy, muy especial".

Sale en apoyo de McEnroe

Sobre la ya famosa frase de John McEnroe, quien aseguró que Alcaraz y Sinner habían mostrado un nivel superior al que ofrecía Rafa Nadal en tierra batida, Wilander no dudó en respaldarle.

"Hubo algunas críticas contra John McEnroe porque dijo que probablemente es el mejor nivel que ha visto, y que probablemente son superiores a lo que Rafa podría hacer en tierra batida. ¿Con qué bando te posicionas?", cuestionaron al sueco.

La sombra de Nadal es alargada

"Bueno, creo que en cuanto a nivel, estos jugadores superarán incluso a Rafa Nadal en tierra batida. Pero cuando tienes a Rafael Nadal al otro lado de la red, probablemente no jugarás de la misma manera ni generarás el mismo ritmo", respondió el ganador de 7 Grand Slam.

"En primer lugar, los puntos sólo comenzarán a los 25 segundos de terminar el punto porque Rafa se toma todo el tiempo que puede, y no es una cuestión psicológica, es simplemente lo que le gusta hacer. Así que, de repente, es mucho más lento. La bola de Rafael Nadal pasa mucho más alto por encima de la red, con más efecto", analizó Wilander.

Y acabó con una reflexión: "Es muy difícil de decir. Pero si sólo nos fijamos en el nivel real de golpeo, lo más probable es que estén al mismo nivel, al menos".

