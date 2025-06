Raducanu contesta a los rumores sobre una relación con Alcaraz: "Me alegra que se diviertan"

Emma Raducanu ha reaccionado con humor a los rumores que circulan en redes sociales sobre una posible relación sentimental con Carlos Alcaraz, con quien formará pareja en el cuadro de dobles mixto del próximo US Open. La tenista británica se ha mostrado despreocupada por los comentarios y ha celebrado que la historia esté generando diversión entre los aficionados.

"No, no estoy demasiado enterada, pero me alegra que internet se divierta y que estemos ofreciendo algo de entretenimiento para todos", dijo Raducanu durante una entrevista con la BBC al ser preguntada en tono distendido por el fenómeno viral que apunta a una supuesta complicidad fuera de las pistas entre ambos.

La relación de amistad entre Raducanu y Alcaraz no es nueva. Ambos se conocen desde 2021, año en que coincidieron durante Wimbledon y el US Open, torneo que finalmente ganó la británica. Raducanu valora especialmente haber mantenido el contacto desde aquellos primeros pasos de ambos en la élite. De hecho, la británica acudió a ver el duelo entre Alcaraz y Bautista recientemente en Queen's.

"Siempre intentaba unirme a él"

"Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que ambos empezamos a conocernos mucho mejor en 2021. Cuando yo tuve esa pequeña racha en Wimbledon. Luego, durante todo el US Open, yo siempre intentaba unirme a él en la siguiente ronda porque jugaba el día anterior", explicó.

La actual número 36 del mundo destacó la evolución del español, actual número 2 del ranking ATP: "Desde entonces, nos hemos mantenido en contacto y, obviamente, ha estado muy bien y ha seguido ganando. Ha sido increíble verlo porque, en cierto modo, sí, hablábamos y éramos amigos antes de que nadie ganara nada".

Todo empezó en Nueva York

Raducanu y Alcaraz tienen previsto debutar como pareja en el dobles mixto del US Open en septiembre, en un torneo muy especial para ambos porque allí consiguieron sus primeros grandes títulos individuales.

