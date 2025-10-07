Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La cuenta atrás de Ana Alonso hacia los Juegos Olímpicos tras su atropello: "Esto no es un final"

Atropellan a la esquiadora granadina, candidata a medalla en los Juegos de Milán-Cortina 2026, y se rompe los ligamentos.

La esquiadora de monta&ntilde;a Ana Alonso

La esquiadora de montaña Ana AlonsoIG @anitaalonso_17

Luis F. Castillo
Publicado:

La esquiadora de montaña Ana Alonso ha sufrido un serio revés en su preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

Dos semanas después de ser atropellada mientras se entrenaba en bicicleta por Sierra Nevada, la deportista granadina confirmó un diagnóstico más grave de lo esperado: rotura de los ligamentos lateral cruzado anterior e interno, un edema óseo en la rodilla derecha y una fisura de maléolo, además de la luxación acromioclavicular en el costado derecho diagnosticada inicialmente.

"Pudo ser mucho peor, así que aquí estoy, que es lo más importante, de una pieza y con más ganas que nunca de salir adelante"

Ana Alonso

Pese a la gravedad de las lesiones, Alonso lanzó un mensaje de entereza y esperanza a través de sus redes sociales. "Estoy convencida de que pudo ser mucho peor, así que aquí estoy, que es lo más importante, de una pieza y con más ganas que nunca de salir adelante", escribió junto al parte médico definitivo, acompañando su mensaje con el lema "re-adaptarse".

Consciente del duro proceso de recuperación que tiene por delante, la granadina reflexionó sobre lo que le espera: "Sé que el camino que tengo por delante no va a ser de rosas. Habrá días grises, de dolor, de dudas y de cansancio… pero también sé que son esos días los que luego te hacen valorar de verdad cuando vuelve a brillar el sol".

La campeona nacional de esquí de montaña recalcó su mentalidad de lucha: "No es la primera vez me toca levantarme, aunque esta vez la cuesta sea más empinada y haya que hacerla más rápido; ya sabéis que a mí los caminos fáciles nunca me han gustado. Me pongo de nuevo el traje de luchadora y voy a por ello, acompañada del mejor equipo profesional y humano posible", escribió, en alusión a su entorno más cercano y a su entrenador, Javi Argüelles.

"El alma de un gladiador no se rinde"

Alonso recordó también el valor de su sueño olímpico: "Hace apenas siete meses cumplí un sueño que nació cuando tenía siete años. No creo que la vida me haya llevado hasta allí para dejarme aquí. Esto no es un final, es solo un nuevo reto que toca escalar con determinación, fe y mucha pasión", afirmó, agradeciendo el apoyo recibido.

"Gracias de corazón a todas las personas que habéis y estáis ahí. Sentir tanta confianza, cariño y apoyo es mi motor, mi empuje y mi fuerza para conseguirlo. No hay palabras suficientes para mostrar toda mi gratitud; soy una afortunada, ahora más que nunca", escribió la esquiadora.

Cerró su mensaje con una dedicatoria especial: "Va por vosotros, por los que no habéis dudado ni un momento; y por los que ya no están, pero os siento en cada paso. Vamos con todo".

Y concluyó con una frase que resume su espíritu combativo: "El alma de un gladiador no se rinde; solo se adapta, se fortalece y vuelve a brillar".

