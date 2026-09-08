Balón de Oro
Lista completa de nominados en todas las categorías del Balón de Oro 2026
Consulta la lista de nominados a cada uno de los premios del Balón de Oro 2026.
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France Football desvela este martes a todos los nominados a cada uno de los premios al Balón de Oro 206. La gala se celebrará en Londres el próximo lunes 26 de octubre, donde se conocerán a todos los ganadores.
Nominados al club femenino del año
Barcelona
Club América de México
Bayern Múnich
Manchester City
Olympique Lyon
Nominados al club masculino del año
Arsenal
Bayern de Múnich
Bodø Glimt
Flamengo
PSG
Nominados al trofeo Johan Cruyff femenino
Pere Romeu
Elena Sadiku
Jonatan Giráldez
Andrée Jeglertz
Nils Nielsen
Nominados al trofeo Johan Cruyff masculino
Mikel Arteta
Luis de la Fuente
Unai Emery
Vincent Kompany
Luis Enrique
Nominadas al trofeo Yashin femenino
Ann-Katrin Berger
Cata Coll
Hannah Hampton
Lorena
Ayaka Yamashita
Nominados al trofeo Yashin maculino
Yassine Bounou
Thibaut Courtois
Joan García
Gregor Kobel
Emiliano Martínez
Edouard Mendy
David Raya
Unai Simón
Vozinha
Matvey Safonov
Nominadas al trofeo Kopa femenino
Veerle Buurman
Vicky López
Felicia Schröder
Clara Serrajordi
Lily Johannes
Nominados al trofeo Kopa masculino
Nominados al trofeo Gerd Müller
Nominados al trofeo Sócrates
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*Los nominados se irán actualizando a lo largo del día, conforme sean anunciados por France Football
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