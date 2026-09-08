Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Balón de Oro

Lista completa de nominados en todas las categorías del Balón de Oro 2026

Consulta la lista de nominados a cada uno de los premios del Balón de Oro 2026.

Imagen del Balón de Oro

Imagen del Balón de Oro X: @ballondor

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

France Football desvela este martes a todos los nominados a cada uno de los premios al Balón de Oro 206. La gala se celebrará en Londres el próximo lunes 26 de octubre, donde se conocerán a todos los ganadores.

Nominados al club femenino del año

Barcelona

Club América de México

Bayern Múnich

Manchester City

Olympique Lyon

Nominados al club masculino del año

Arsenal

Bayern de Múnich

Bodø Glimt

Flamengo

PSG

Nominados al trofeo Johan Cruyff femenino

Pere Romeu

Elena Sadiku

Jonatan Giráldez

Andrée Jeglertz

Nils Nielsen

Nominados al trofeo Johan Cruyff masculino

Mikel Arteta

Luis de la Fuente

Unai Emery

Vincent Kompany

Luis Enrique

Nominadas al trofeo Yashin femenino

Ann-Katrin Berger

Cata Coll

Hannah Hampton

Lorena

Ayaka Yamashita

Nominados al trofeo Yashin maculino

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Joan García

Gregor Kobel

Emiliano Martínez

Edouard Mendy

David Raya

Unai Simón

Vozinha

Matvey Safonov

Nominadas al trofeo Kopa femenino

Veerle Buurman

Vicky López

Felicia Schröder

Clara Serrajordi

Lily Johannes

Nominados al trofeo Kopa masculino

Nominados al trofeo Gerd Müller

Nominados al trofeo Sócrates

*Los nominados se irán actualizando a lo largo del día, conforme sean anunciados por France Football

El gesto de Mbappé que recuerda a Cristiano: ¿por qué aparta una bebida en plena rueda de prensa?

Kylian Mbappé en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Imagen del Balón de Oro

Lista completa de nominados en todas las categorías del Balón de Oro 2026

Carlos Alcaraz ejecuta una derecha ante Tommy Paul

Tim Henman: "He visto muchas derechas buenas a lo largo de los años, pero creo que la de Alcaraz..."

Mbappé, Vinícius y Cucurella celebran un gol

Real Madrid - Inter de Milán: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de la Champions League en directo

Kylian Mbappé en rueda de prensa
Kylian Mbappé

El gesto de Mbappé que recuerda a Cristiano: ¿por qué aparta una bebida en plena rueda de prensa?

Ben Shelton celebra un punto en el US Open
US Open

Ben Shelton, próximo rival de Alcaraz en el US Open, alucinado con el murciano: "Lo que está haciendo es sobrehumano..."

Bernie Ecclestone, en una imagen de archivo
Fórmula 1

Bernie Ecclestone, detenido a los 95 años en Portugal por llevar una escopeta en su jet privado

El histórico jefe de la F1 fue arrestado durante un control en el Aeródromo de Tires, en Cascais. Hace cuatro años ya protagonizó un episodio similar en Brasil.

Fernando Alonso
Fórmula 1

Fernando Alonso despierta la ilusión para Madring: "Creo que podría ser una gran oportunidad para nosotros..."

El piloto de 45 años espera con ganas su primer Gran Premio en Madrid, que acogió su última carrera en 1981, justo cuando nació el asturiano.

Vinicius controlando un balón en el Real Madrid-Real Sociedad

El optimista mensaje de Vinícius para la Champions League: "Este año va a ser diferente..."

Guillermo González, triple campeón de España

Guillermo González, trasplantado a los cinco años, se proclama triple campeón de España en Logroño

Kylian Mbappé, en rueda de prensa

Kylian Mbappé: "Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro"

Publicidad