Lamine Yamal, sobre el Real Madrid: "Si llevan dos años sin ganar será su problema. Yo les veo contentos"

Un día después de que Kylian Mbappé hablara ante la prensa, Lamine Yamal ha hecho lo propio y ha comparecido ante los medios en la previa del duelo de la Champions League ante el Feyenoord. El de Rocafonda ha sido directo ante el micrófono, como lo es en el terreno de juego.

"Es un orgullo ser capitán del Barça con 19 años. Estoy contento y agradecido a los compañeros. Me hace sentir responsable. Daré lo mejor para el equipo", ha señalado Lamine Yamal.

Respecto al Balón de Oro, el futbolista del Barça y campeón del mundo con España ha reconocido que la votación "no depende de mí", aunque ha reivindicado su actuación en la última temporada.

"No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo muchas posibilidades, hice un gran año. Pero veremos", ha explicado Lamine Yamal.

Preguntado por las declaraciones de Mbappé sobre el Balón de Oro, Lamine ha apuntado que "no creo que necesite hacer campaña"

"No creo que necesite hacer campaña. Estoy orgulloso del año que he hecho con mi equipo y con mi selección. Es vuestro trabajo, no me voy a poner a suplicar nada", ha subrayado el de Rocafonda.

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"Los que ganan títulos, presionan todos. Hay que correr. Si no corres, vas a perder".

Retos

"A nivel colectivo, ganar títulos y la Champions. Y a nivel individual, seguir creciendo. Ese es mi objetivo".

Cara larga

"Depende del día. El otro día estaba cansado, hacía calor... hacía 40 grados".

Fermín y Olmo

"Son grandísimos jugadores, con los dos estoy cómodo y me llevo fenomenal, aunque son distintos".

Real Madrid

"Si llevan dos años sin ganar será su problema. Nosotros estamos muy contentos con el arbitraje y con todo. Yo les veo contentos".

Triste o no

"Estoy muy feliz, no sé por qué se habló tanto. Tengo 19 años, venía de ganar un Mundial, me pegué las vacaciones de mi vida. En ningún momento de mi vida he estado más feliz que ahora".

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"Es amigo de Kylian… (risas) no me importa. Estoy muy contento con el año que hecho. Me llevo bien con Ousmane. todo el mundo lo ha visto"

¿Miedo a ser suplente?

"No me da miedo, hay grandes jugadores. Estoy preparado para ser suplente. No me da miedo"