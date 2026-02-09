Los Seattle Seahawks frenan a los Patriots y se coronan en la LX Super Bowl

Jason Myers, con cinco goles de campo transformados, llevó este domingo a los Seattle Seahawks a una histórica victoria (13-29) frente a los New England Patriots en la Super Bowl LX, celebrada en el Levi's Stadium de Santa Clara. De esta forma, los Seattle Seahawks se tomaron la revancha de lo ocurrido en la Super Bowl de 2014 en Arizona. Se trata del segundo trofeo Vince Lombardi para los Seattle, Washington.

Fue la cuarta aparición de Seattle en una Super Bowl; antes ganó en la edición XLVIII, ante Denver Broncos, y perdió en XL, contra Pittsburgh Steelers, y en la XLIX ante los Patriots.

New England Patriots optaba a su séptima Super Bowl, un título que les habría convertido en líderes en solitario del palmarés, ahora mismo están empatados con Pittsburgh Steelers, ambos equipos con seis títulos de la Super Bowl.

Kenneth Walker III, MVP de la Super Bowl: "Es un sueño hecho realidad"

Kenneth Walker III, jugador del Seattle Seahawks, fue designado como Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) del Super Bowl LX de la NFL.

"Es un sueño hecho realidad, porque mucha gente juega toda su carrera y nunca llega tan lejos. Así que es una bendición. Agradezco al entrenador McDonald y al equipo por mantenernos unidos", señaló Kenneth Walker III.

El running back de 25 años fue clave en el histórico triunfo de los Seahawks, con 135 yardas recorridas

"Es genial esta sensación porque atravesamos muchas adversidades durante toda la temporada, pero nos mantuvimos unidos. Esa adversidad demostró quiénes éramos como equipo. Tenemos una gran hermandad y eso nos llevó al campeonato", subrayó Kenneth Walker III.

El partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots fue una auténtica batalla defensiva, donde no se registraron 'touchdowns' hasta el último cuarto. El 0-9 de la primera mitad reflejaba la clara superioridad de los Seahawks. Los Patriots tan solo consiguieron cuatro primeros down en la primera mitad. Maye conectó seis de sus once pases y su equipo solo pudo sumar 51 yardas en dos cuartos muy bloqueados que dejaban el partido en el carril favorito de Seattle.

No cambió el guión en la segunda mitad. Los Patriots no encontraban separación para ofrecer opciones de pase a Maye, ni espacio en el centro para atacar por tierra. Los Seahawks siguieron su plan. Balón en las manos de Walker y poderío a la carrera. Fue suficiente para acercarse hasta la línea de 41 yardas. Myers, impecable, rompió el récord de goles de campo anotados en una temporada e incrementó la renta hasta el 0-12.

Los Seahawks defendieron su cómoda renta en la segunda parte hasta que los fuegos de artificio iluminaran el Levi's Stadium y certificaran el segundo título de su historia.

Mike Macdonald: "Esto va a quedar para los libros de historia"

El entrenador de los Seattle Seahawks, Mike Macdonald, aseguró que el equipo que dirige nunca flaqueó, armado en la confianza y el afecto de unos con otros.

"No flaqueamos nunca. Creímos los unos en los otros, nos queremos y ahora somos campeones del mundo", señaló Macdonald tras recibir el trofeo Vince Lombardi.

"Es un equipo construido para jugar de una manera muy concreta. Y hoy sacaron su 'lado oscuro'. Esto va a quedar para los libros de historia", añadió el Macdonald, de 38 años, en su segunda temporada al frente de los Seahawks.

"Creo que Dios me llamó para ser entrenador, le escucho y le doy las gracias. Estamos inmensamente bendecidos por ser Seahawks", aseguró.