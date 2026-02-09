Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Quién es Mack Hollins y por qué llegó a la Super Bowl esposado, descalzo y disfrazado de Hannibal Lecter

El jugador de los New England Patriots llegó al Levi's Stadium de Santa Clara con un atuendo que ha generado todo tipo de comentarios y reacciones.

Mack Hollins, a su llegada al Levi's Stadium de Santa Clara

Mack Hollins, a su llegada al Levi's Stadium de Santa ClaraGetty Images

Mack Hollins, receptor de los New England Patriots y apodado como 'el Tarzán de la NFL', ha sido uno de los nombres más comentados de la Super Bowl LX después de que llegara al Levi's Stadium de Santa Clara con un atuendo que no dejó a nadie indiferente. El jugador de 32 años de Rockville, Maryland, apareció en el estadio enmascarado, con un uniforme de prisionero, esposado y descalzo, una vestimenta que recordó a la de Hannbal Lecter en El silencio de los corderos.

El atuendo de Mack Hollins no fue casual, tenía un claro mensaje, según reportan varios medios. En el uniforme de presidiario del receptor de los New England Patriots se podía leer la inscripción 'Range 13', referencia directa a la ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad de Estados Unidos, ubicada en Colorado y conocida como 'la Alcatraz de las Rocosas'.

Pese a que algunos han querido ver una crítica política a Donald Trump o al sistema penitenciario estadounidense, parece que se trataba de un mensaje de Mack Hollins sobre la presión mental que sufren los deportistas de élite. Y es que el conocido como 'Tarzán de la NFL' siempre ha priorizado la salud mental y lleva un estilo de vida poco convencional, siguiendo una dieta basada en leche sin pasteurizar, carne cruda y fruta.

"La vida es demasiado corta para preocuparse por lo que piensen los demás"

Mack Hollins también es un fiel defensor del no uso de calzado fuera de los terrenos de juego y la utilización de utensilios de cocina. El jugador de los New England Patriots es un fiel defensor del 'grounding' desde un viaje que realizó a Australia en 2018, donde conoció a un grupo de personas que le mostraron los beneficios de una serie de ejercicios holísitcos, según informa El Universal. Desde aquel viaje, siempre va descalzo, menos cuando está entrenando o jugando con los New England Patriots.

"Ir sin zapatos, llevar el pelo alborotado, comer con las manos en vez de con cubiertos, ese tipo de cosas, no molestan a nadie. Así soy yo. Eso es lo que me hace feliz. Haz las cosas que te hacen feliz en la vida. Como he dicho, la vida es demasiado corta para preocuparse por lo que piensen los demás", indicaba el propio Mack Hollins en septiembre de 2024 en unas declaraciones recogidas por Sporting News.

"Llevo haciendo esto hace ya algunos años. Ando descalzo y creo que conceptualmente tiene mucho sentido, pero culturalmente supongo que no. Si todo el mundo anduviera con manoplas en las manos, la gente pensaría que es una locura. ¿Y por qué no opinan lo mismo de los zapatos? Después la gente se pregunta por qué sus pies no tienen el aspecto que debería y por qué tienen problemas de tobillos y rodillas. Sería lo mismo si te cubrieras las manos toda la vida y luego te preguntaras por qué tienes problemas de muñeca o codo. Todo empieza desde abajo", explicaba Mack Hollins.

