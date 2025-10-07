Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rodrygo revela que sufrió "un momento muy difícil a nivel personal"

"Ancelotti entendió que tenía que recuperar a la persona antes que al futbolista", explica el delantero brasileño del Real Madrid.

Rodrygo Goes con el Real Madrid

Rodrygo Goes con el Real MadridGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

Rodrygo atraviesa un momento de plenitud personal y futbolística tras un verano de rumores sobre una posible salida del Real Madrid. El delantero brasileño, concentrado con su selección para los compromisos internacionales, repasó en una entrevista con As una de las etapas más complicadas de su carrera, el final de la pasada temporada, y reveló cómo Carlo Ancelotti fue clave en su recuperación.

"Siempre que puedo se lo agradezco a Carletto, a su hijo Davide, al cuerpo técnico. Todos me ayudaron y por supuesto mi familia"

Rodrygo Goes

"La verdad es que tuve un momento muy difícil a nivel personal. Estuve mucho tiempo sin hablar con la gente. Nadie sabía lo que estaba pasando. Fue un momento muy difícil. No estaba bien ni físicamente ni mentalmente. Eso me estaba costando mucho. Primero Dios, luego mi familia... y el míster Ancelotti me ayudaron a salir de todo aquello. Carlo me ayudó un montón. Él veía todos los días que yo no estaba bien, que no estaba para jugar, que no podía ayudar al equipo. Pero no había tiempo para recuperar porque jugábamos cada tres días y entonces no puedes pararte a solucionar el problema", desvela el brasileño.

"Él vio que soy una persona y tenía problemas de verdad. Entendió mi momento y mi situación complicada. Me dijo: "Tú quédate aquí tranquilo, no estás para jugar ahora". Yo le daba las gracias y le pedía jugar. Pero él sabía que tenía que recuperar a la persona antes que al futbolista. Lo importante era estar bien de cabeza", explica el delantero.

Rodrygo reconoce que aquella etapa le afectó profundamente: "Fue un momento muy difícil en mi vida, pero ahora lo he superado todo, estoy ok. Siempre que puedo se lo agradezco a Carletto, a su hijo Davide, al cuerpo técnico. Todos me ayudaron y por supuesto mi familia. Ahora sólo siento alegría, estoy feliz, muy motivado para hacer una gran temporada".

Su posible salida este verano

El atacante, que tiene contrato con el Real Madrid hasta 2028, dice que no contempla salir del club pese a los rumores de verano: "Claro que siempre hay ofertas, no voy a mentir sobre eso. Pero siempre dejé claro al club que yo quiero seguir triunfando aquí, más de lo que ya lo hice. Es mucho haber ganado dos Champions a mi edad, pero ahora quiero más Copas de Europa con esta camiseta. Siempre he dicho: 'Hasta que me quiera el Madrid, estaré aquí'. Si un día el Madrid me dice: "Rodry, búscate equipo", diré "vale". Pero eso no ha ocurrido".

¿Pidió jugar en banda izquierda?

Rodrygo también ha hablado de su nuevo rol sobre el campo y de la confianza que ha depositado en él Xabi Alonso: "Cuando llegó el míster me llamó para hablar y me dijo: "Ya sé que a ti te gusta jugar por la izquierda, pero te voy a necesitar también en otras posiciones". Yo le dije: "Vale míster, estoy para ayudar al equipo". Todos saben que prefiero jugar por la izquierda y que soy mucho mejor por esa banda, pero siempre estoy a disposición del equipo para jugar por la derecha o de nueve, y así se lo dije".

"La verdad es sólo me está poniendo por la izquierda y me gusta el nivel de los minutos que estoy disputando. Lo estoy haciendo bien aunque, lógicamente, quiero jugar más. Estoy en un proceso de evolución y cada vez estoy mejor y me siento feliz. Estoy rindiendo cada vez mejor", admite. .

El brasileño asegura sentirse respaldado por el club en todo momento y subrayó que su objetivo ahora es ofrecer su "mejor versión" en un Real Madrid que vuelve a aspirar a todo.

