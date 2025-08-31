El entrenador de Medvédev se 'harta' y le deja tras ocho años: "Después de este torneo del US Open..."

Los malos resultados, y sobre todo la lamentable imagen que Daniil Medvedev ofreció durante y tras su derrota en la primera ronda del US Open ha provocado que Gilles Cervara, uno de sus grandes pilares, y entrenador desde 2017, haya dicho basta: "Después de este US Open terminamos nuestra colaboración", dice parte del mensaje del entrenador en sus redes sociales.

Adiós al entrenador que le llevó a la élite

El técnico galo, entre otras cosas, habría tomado esta decisión por los recientes comportamientos de su pupilo, que este 2025 está viviendo una de las peores temporadas de su carrera (solo ha ganado un partido en los cuatro Grand Slams).

"Como un guiño simbólico de la vida, tras este US Open"

Así se ha despedido Cervara de Daniil: "Nuestra fantástica aventura de ocho temporadas juntos llega a su fin. Como un guiño simbólico de la vida, es después de este torneo US Open que terminamos nuestra colaboración. Estoy agradecido y feliz por todas las grandes cosas y maravillosas experiencias que pudimos vivir juntos en la cancha durante estos ocho años. Quedará grabado en mi memoria para siempre.

Te agradezco por depositar tu confianza en mí. Di todo, cada segundo, por nuestros objetivos compartidos. Me encantó entrenarte, entrenarte, apoyarte (incluso cuando era difícil), y encontrar soluciones contigo y el equipo para ayudarte a desempeñar. Voy a tener en cuenta tu magia poco convencional como jugador, que es tu fuerza. Volverá, estoy seguro. Te deseo todo el éxito al que aspiras como jugador en el futuro. Y una vida feliz como hombre. El camino continúa, Trabajo y rendimiento llaman a cada uno de nosotros... y nos deseo éxito a ambos. Nos vemos pronto, Daniil", reza el comunicado completo.

Cervara 'deja' un número 1, US Open 2021 y 20 títulos

Noticia a la que, lógicamente, el propio tenista ha reaccionado con otra publicación agradeciendo el inmenso trabajo el entrenador que le forjó y le llevó a lo más alto del ranking (2022) y con el que conquistó el único Grand Slam de su carrera (US Open 2021) y hasta 20 títulos ATP, entre ellos seis Masters 1.000 y un torneo de Maestros.

Medvedev: "Te estoy agradecido por guiarme"

"Gracias Gilles. Increíbles 8-10 años juntos. 20 títulos, el número 1 del mundo pero lo más importante es un montón de momentos divertidos y recuerdos que se quedarán con nosotros para siempre. Te estoy agradecido por guiarme a través de todos estos años y veamos lo que la vida nos trae en el futuro", escribió el ruso en su Instagram.

La multa por su espectáculo dantesco ante Bonzi

Por otra parte, su show ante el francés Bonzi en la 1º ronda del Slam estadounidense, le ha valido a Medvédev una multa de 42.500 dólares por su comportamiento en la pista: 30.000 dólares por conducta antideportiva y con otros 12.500 por destrozar la raqueta, según informó The Athletic.

La multa representa casi el 40% del premio de 110.000 dólares que le corresponde por haber disputado la primera ronda del US Open.

"¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?", le espetó el tenista ruso al juez de silla Greg Allensworth, al que acusó, hablando a un micrófono, de querer que el partido terminase con una victoria rápida de Bonzi después de que un fotógrafo irrumpiera en la pista justo en un punto de partido para el galo. "Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora ¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?", gritó Medvedev en pleno partido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com