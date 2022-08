El entrenador de Djokovic, pesimista con el US Open: "No tengo ninguna esperanza"

Se le agota el tiempo a Novak Djokovic y todo indica que el serbio no estará en el próximo US Open. Su negativa a vacunarse frente al coronavirus y las leyes de Estados Unidos respecto a los ciudadanos no estadounidenses no vacunados no dejan margen para la esperanza.

Djokovic, que en Wimbledon sumó su 21º Grand Slam, está a día de hoy descartado para el US Open. Solo un cambio en su postura antivacunas, algo que él mismo descartó, o un cambio en la legislación estadounidense sobre la covid-19 le abrirían la puerta del grand slam neoyorquino.

El entrenador de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, se mostró muy claro a la hora de valorar las opciones del serbio de poder jugar en Nueva York.

"Novak va a hacer todo lo posible, quizás con un visado especial, pero solamente hay dos semanas de plazo. Personalmente, no tengo ninguna esperanza. No creo que Biden cambie las reglas antes de que comience el torneo", indicó Ivanisevic.

El entrenador de Djokovic también calificó de "tontería" que "si estás vacunado pero eres positivo puedes entrar en Estados Unidos, pero te vetan si no estás vacunado y eres negativo. Hay demasiada política en el mundo del deporte".

Consideraciones y opiniones al margen, lo cierto es que las esperanzas de Djokovic de jugar el US Open son mínimas y también las de tratar de alcanzar a Rafa Nadal en ese pulso que mantienen por ser el tenista masculino con más Grand Slam de la historia.

A día de hoy Nadal cuenta con 22 majors, tras haber conquistado el Open de Australia y su 14º Roland Garros esta temporada, mientras que Djokovic suma 21 Grand Slam, el último de ellos conquistado sobre la hierba de Wimbledon ante Nick Kyrgios.