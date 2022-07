Djokovic, sobre su presencia en el US Open: "No estoy vacunado ni tengo intención de hacerlo"

Novak Djokovic ha ganado este domingo su cuarto Wimbledon seguido, el 7º de su carrera y el 21º Grand Slam tras derrotar a Kyrgios en cuatro sets. El serbio se acerca a los 22 grandes de su máximo rival, Rafa Nadal, y dice adiós a una 'sequía' de 3 Grand Slams sin conseguir la victoria.

Con el tercer grande de la temporada disputado solo queda por delante el US Open, que se celebrará del 29 de agosto al 11 de septiembre.

En este torneo volverá Rafa Nadal, que ya espera estar de sobra recuperado de su lesión (3-4 semanas), pero también los jugadores rusos, entre ellos el número 1 del mundo, Daniil Medvedev (campeón del año pasado) y el también Top 10, Andrey Rublev.

Sin embargo, el que no estará si nada cambia será el propio Novak Djokovic. Estados Unidos no permite la entrada a personas no vacunadas y el serbio no lo está, él mismo lo ha confirmado en la rueda de prensa posterior a su victoria en la hierba del All England Tennis.

"Espero tener buenas noticias de Estados Unidos"

"A partir de mañana estaré de vacaciones y espero tener buenas noticias de Estados Unidos. Si no puedo jugar el US Open tengo que ver lo que hago. Puede ser la Copa Davis, la Laver Cup... No voy a jugar torneos por jugarlos ni por sumar puntos. No estoy vacunado ni tampoco tengo intención de vacunarme. Pedir una exención médica no es realista", claro y conciso el balcánico.

En las próximas semanas Djokovic espera recibir buenas noticias de Estados Unidos, aunque la realidad es que no tiene buena pinta para el serbio. De no participar sería el segundo Grand Slam que se pierde por no estar vacunado, después del polémico y mediático Open de Australia del que fue expulsado hasta dos veces. Las convicciones del serbio van por delante de su carrera profesional.