El US Open le cierra la puerta a Novak Djokovic al no estar vacunado

Se aleja la posibilidad de que Novak Djokovic pueda disputar el US Open. El tenista serbio reconoció que no tiene ninguna intención de vacunarse frente al covid-19 tras ganar Wimbledon.

Esa decisión del jugador serbio le aleja del US Open. Y es que, pese a figurar en la lista de tenistas inscritos para el Grand Slam estadounidense, la organización del US Open ha recordado que respetará la legislación del Gobierno de Estados Unidos en relación con "los ciudadanos no estadounidenses no vacunados".

"El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados", explicó en un comunicado tras anunciar la lista de participantes.

Djokovic, fuera de Australia y Estados Unidos por su postura contra la vacunación

Novak Djokovic, que sumó hace unos días su 21º Grand Slam tras imponerse a Nick Kyrgios en la final de Wimbledon, ya se perdió a principios de año el Open de Australia por no estar vacunado frente al coronavirus.

Ahora, tampoco podría participar en el US Open, aunque el serbio ya reconoció que "no es el fin del mundo".

"De acuerdo con el reglamento del Grand Slam de la ITF, todos los jugadores elegibles se inscriben automáticamente en los cuadros principales de individuales masculinos y femeninos según su clasificación 42 días antes del primer lunes del evento", informó la organización del US OPen.

Algunos pensaban que quizá se haría una excepción con el tenista serbio para que pudiera jugar el último Grand Slam del año, pero no será así.

Djokovic: "Soy jugador profesional de tenis y quiero estar donde pueda jugar"

El campeón de 21 Grand Slam aparece como séptimo clasificado del ranking ATP, aunque su presencia en los torneos estadounidenses sigue siendo una incógnita, ya que sigue sin vacunarse, un requisito imprescindible para poder acceder a Estados Unidos.

"A mí la política no me interesa. Tengo mis propios puntos de vista, y lo que quiero es que todo el mundo tenga la libertad de elegir lo que sea mejor para cada uno. Soy jugador profesional de tenis y quiero estar donde pueda jugar. Respeto a todos y me gustaría que, al menos, se respetara mi decisión. Si me lo autorizan, estaré en Nueva York", explicó Djokovic.

El tenista de Belgrado anunció después de ganar Wimbledon que no se repetiría la situación que vivió en Melbourne el pasado mes de enero aunque buscará esa autorización del gobierno estadounidense.

El año pasado llegó a la final del Abierto de Estados Unidos, pero perdió ante el ruso Daniil Medvedev.

Además, Djokovic está a un título de los 22 Grand Slam de Rafa Nadal en ese pulso que mantienen ambos por ser el tenista masculino con más majors de la historia.

El US Open 2022 se celebrará del lunes 29 de agosto al domingo 11 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing, Nueva York.