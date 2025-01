Djokovic manda un mensaje a los escépticos: "Dejo esto aquí para los 'expertos' en lesiones"

Novak Djokovic ha dejado un mensaje en redes sociales a los escépticos que habían dudado sobre la lesión que sufría en su pierna izquierda. El serbio, que tuvo que recibir asistencia en el primer set del partido de cuartos contra Carlos Alcaraz aunque después terminó venciendo, se retiró por lesión en el duelo de semifinales ante Alexander Zverev tras caer en la primera manga por 7-6 (5).

Ahora, tras someterse a pruebas médicas en Australia, el balcánico ha compartido la imagen de la resonancia en la que se muestra la lesión que sufre. 'Nole' acompañó la foto con el siguiente mensaje: "Pensé en dejar esto aquí para todos los "expertos" en lesiones deportivas".

El serbio, de 37 años y diez veces ganador en Melbourne, se practicó la prueba este sábado después de su retirada del primer Grand Slam de la temporada tras perder el primer set ante Zverev, entre los abucheos de parte de los espectadores de la pista central.

¿A quiénes se refiere Djokovic?

Hay que recordar que tras recibir asistencia en la primera manga del encuentro de cuartos, Djokovic remontó para llevarse la victoria en cuatro sets ante Alcaraz. John McEnroe, por ejemplo, dudó de la lesión del serbio mientras comentaba el partido en la retransmisión de Channel Nine: "No es la primera vez que vemos esto. "No os dejéis engañar", opinó el extenista estadounidense.

También el tenista de El Palmar hizo referencia a esos problemas físicos del primer parcial, que después no le imposibilitaron ganar: "No digo que haya hecho show, pero en el segundo set tenía problemas y luego no vi nada", opinó el español en rueda de prensa. "Yo creo que alguien que está pensando en retirarse en el segundo (set) no hubiera jugado de la manera que lo ha hecho. No voy a entrar en detalles, pero no creo que se hubiera retirado", abundó.

Después, el balcánico ni siquiera no pudo entrenar los dos días previos a la semifinal con Zverev.

