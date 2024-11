El discurso íntegro de Rafa Nadal en su despedida del tenis: "He intentado ser buena persona y espero que así lo hayáis percibido"

Rafael Nadal Parera se despidió anoche en Málaga de su carrera como tenista profesional, una carrera plagada de éxitos, títulos, esfuerzo y un mandamiento innegociable: no rendirse nunca. El manacorí ha peleado durante dos décadas por cada punto, en cada partido y en cada torneo. Solo así se explican sus 92 títulos ATP, sus 22 grand slam, sus 36 Masters 1.000, sus dos oros olímpicos o sus cinco Copa Davis.

El manacorí jugó el martes su último partido como tenista profesional antes de que España claudicara ante Países Bajos, certificando el adiós definitivo de Rafa Nadal. El manacorí fue homenajeado por los más de 10.000 espectadores que abarrotaban el Martín Carpena y Rafa agradeció el apoyo en un discurso de unos diez minutos que emocionó al mundo del tenis y del deporte.

"Las gracias las tengo que dar a tanta gente que es difícil empezar. Gracias a todos vosotros, el público. Sinceramente han sido veinte años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas. En los momentos buenos me ayudábais a ganar el siguiente punto y en los malos a seguir peleando. Me he sentido un super afortunado por sentir tanto cariño alrededor de todo el mundo, especialmente aquí en España", comenzó Nadal micrófono en mano.

"Quiero continuar felicitando al equipo de Holanda. Y quiero agradecer a todo el equipo español por permitirme vivir la ilusión que tenía de jugar de nuevo la Copa Davis. La Copa Davis no ha salido como hubiera querido. Sinceramente he dado lo que tenía y quiero agradeceros la oportunidad. He pasado muchos días como profesional en equipo. Muchos de los momentos más emocionantes de mi carrera los he vivido con muchos de los que estáis aquí. Ha sido un increíble honor y un privilegio ser parte del equipo español. Hemos logrado muchas cosas bonitas juntos. Mil gracias a todos", señalaba el manacorí.

"No estoy cansado de jugar el tenis pero el cuerpo no quiere jugar más"

"La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar el tenis pero el cuerpo no quiere jugar más y hay que aceptar la situación. Me siento un super privilegiado de hacer de una de mis aficiones mi carrera y con una carrera mucho más larga de lo que me habría imaginado", confesó Nadal.

"Doy gracias a la vida por todo. Mi familia, mi equipo, mis amigos. Nos día para personalizar porque es difícil y me voy a olvidar de alguien. Habéis sido una parte inolvidable de mi día a día durante todos estos años. Soy una persona que cree en la continuidad, creo en mantener a la gente que quiere y que hace que tu vida sea mejor cerca de ti. He mantenido a mi familia cercana. Sin vosotros nada de todo esto habría sido posible. Y lo digo de corazón. Soy una persona que cree en la continuidad y por eso he intentado mantener el equipo y hacer pocos cambios para tener una relación personal que va más allá de la carrera profesional", indicó el campeón español.

"Quiero agradecer a todos los que en algún momento han estado a mi lado a la Federación, a mis sponsors, estoy increíblemente agradecido por la confianza. No me quiero olvidar de los medios de comunicación, habéis estado conmigo, acompañándome y contando lo que has dio mi historia en muchos lugares del mundo. Quiero agradeceros cómo me habéis tratado. Me he sentido muy bien tratado por vosotros. Habéis sido parte de mi historia", agradeció Rafa Nadal.

"A toda la industria del deporte, que hacéis que este deporte siga en la cima del mundo y sea un deporte global, os animo a continuar con el camino que lleváis tanto tiempo ejerciendo. Espero seguir siendo un buen embajador del tenis. Lo que he intentado es ser buena persona y espero que así lo hayáis percibido. Me voy de este mundo del tenis profesional habiendo encontrado muchos amigos en el camino y tanta gente a la que agradecería. Es difícil acordarme de todos. Me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado deportivo y personal. Muchísimas gracias por todo", apuntó el extenista español.

"Y me quiero despedir diciendo mis últimas palabras a mi familia, agradeciendo que no me ha fallado nunca. Han estado en los momentos en que las cosas parecían imposibles, me han mantenido con los pies en el suelo cuando las cosas iban bien y no no me han dejado levantarme prácticamente nunca. Sé que viene un proceso no sé será difícil, pero todos los cambios llevan un proceso de adaptación y estoy tranquilo porque he recibido una educación que me permite encarar lo que viene con tranquilidad y la satisfacción de haber hecho todo lo que podía hasta el final. Y sinceramente estoy tranquilo porque tengo una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito. Muchísimas gracias", concluyó Nadal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com