De Manacor a París: el mundo despide a Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas y deportista de la historia

El mundo del tenis y del deporte se quedó anoche huérfano ante el adiós de Rafa Nadal, un jugador que ha trascendido más allá de las pistas de tenis, construyendo un legado y una carrera que son admirados en todo el mundo. Hace ya un tiempo que el manacorí se convirtió en un deportistas universal, a la altura de otras leyendas como Michael Jordan, Muhammad Ali, Pele, Maradona o Usain Bolt. Y es que el campeón de 22 grand slam, 36 Masters 1.000, dos oros olímpicos o cinco Copa Davis jugó en Málaga el último partido de una carrera legendaria.

Su último partido fue seguido con máxima expectación en su Academia de Manacor, en toda España y em medio mundo. La sensación de estar ante un día histórico se certificó con la eliminación de España ante Países Bajos en la Copa Davis. Nunca más se volverá a ver a Nadal emoulando una raqueta como tenista profesional en una pista de tenis. En la plaza de Trocadero, en París, proyectaron imágenes de la carrera del español. En la ciudad donde Nadal cimentó buena parte de su leyenda, con esos 14 Roland Garros, se rindió así un sentido homenaje a un Nadal que es universal.

En su Academia en Manacor las emociones estuvieron a flor de piel y todos subrayaron la increíble carrera de Nadal y su espíritu de lucha a lo largo de más de dos décadas en el circuito. Se va Nadal con 92 títulos en su palmarés, entre los que figura 22 grand slam, 37 masters 1.000, cinco Copa Davis o dos oros olímpicos.

El equipo español, arropa a Nadal

Rafa Nadal recibió el cariño y el apoyo de todo el Martin Carperna anoche, al igual que el de sus compañeros de equipo de Copa Davis. Carlos Alcaraz, visiblemente afectado por el adiós de su ídolo, se fundió en un intenso abrazo antes de subrayar la increíble carrera del manacorí en rueda de prensa.

"Mi sueño siempre ha sido ser número uno, ser profesional y ganar Grand Slams. Parte de ese sueño ha sido por Rafa, alguien a quien él admiraba y me ha enseñado lo importante de la vida, de ser buen jugador y ser buena persona. Él siempre decía que no valen de nada los logros en la pista si no tienes buen entorno", explicó Alcaraz en conferencia de prensa.

"De pequeño lo veía ganando con esa pasión y me decía que algún día sería como él. Todo tiene un principio y un final y hay que disfrutar el proceso, la etapa, y sobre todo esta retirada que se la merece más que nadie. Ha exprimido todo lo que tenía en el tanque de energía y por eso es triste verlo pero también aceptarlo", confesó el murciano.

"Nadal ha sido uno de los mejores embajadores que ha tenido el tenis. Su legado va a ser eterno para el tenis y para el deporte en general. Ha sido genial para mi tenerlo en mi vida, por eso es un momento difícil. La pasión que ha puesto cada vez que le he visto ha sido increíble. He sido afortunado de tenerlo cerca y compartir equipo y vestuario con él aunque menos de lo que me gustaría. Ojalá hubiera llegado antes al circuito pero me llevo momentos inolvidables. De chico no me hubiera imaginado compartido tantos momentos inolvidables con mi ídolo. Gracias a él me quise convertir en profesional del tenis. Para los jóvenes que venimos por detrás, que tenemos muchos años por delante, ha sido una suerte vivir la etapa de Rafa y Roger Federer. Esa etapa de los tres gladiadores con Djokovic. Tres jugadores que no son de este planeta. Yo ahora voy a intentar dar mi mejor nivel, ser la mejor persona y el mejor jugador y veremos al final de mi carrera como será Si gano la mitad de lo que ha ganado él me iré contento. Además intentaré dejar un buen legado pero será complicado con lo. que han hecho estas bestias", finalizó Alcaraz.

David Ferrer, capitán de Copa Davis, tuvo unas bonitas y sentidas palabras ante Nadal sobre la pista del Martín Carpena.

"No me quiero olvidar de lo que es la gente que ha tenido alrededor que han hecho posible que seas lo que ha sido a nivel personal y profesional. Te echaremos muchos de menos", apuntó Ferrer cara a cara con Nadal.

"Se ha dicho todo de ti. Has dado ejemplo como persona y jugador quiere ser. La mejor educación es el ejemplo y tú has sido nuestro ejemplo. Para acabar hay personas que son recordadas eternamente y tú serás recordado eternamente", concluyó Ferrer.

Ya en rueda de prensa, Ferrer valoró la retirada del tenis de Rafael Nadal como la marcha de “alguien especial, que será recordado siempre”, y cree que “llevará muy bien” su nueva vida alejada de las pistas.

David Ferrer admitió que su final "ha sido un poco extraño, porque estás centrado en la Davis, con la adrenalina a tope, y cuando pierdes se te junta todo", pero lo importante es que Rafa "se vaya feliz, orgulloso, tranquilo y siendo un privilegiado".

