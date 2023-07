Daniil Medvedev destaca la mayor virtud de Alcaraz: "Creo que es lo más poderoso de su juego"

El ruso Daniil Medvedev será el último escollo de Carlos Alcaraz para llegar a la gran final de Wimbledon. El moscovita se medirá al murciano en un partido que supondrá la reedición de la final de Indian Wells, donde Carlitos avasalló al ruso. Pero Medvedev cree que el partido de este viernes será diferente.

"Creo que Indian Wells no va a contar mucho aquí. Era una pista muy lenta. Aquí el servicio va a ser muy importante y allí no podía conseguir puntos gratis con él" analizó Medvedev.

El número 3 del mundo también destacó la que a su juicio es la mayor virtud de un Alcaraz que está deslumbrando en Wimbledon, una cualidad que Medvedev opina no tenían ni Nadal, ni Djokovic, ni Murray.

"Si le dejas una bola fácil, puedes estar en problema. Lo más normal es que consiga un golpe ganador. Con Novak, Andy o Rafa, tienes la sensación de que puede que llegues al golpe, pero después van a meter otros 20. Con Carlos, quizás no llegues ni al primero. A veces ese golpe es brutal. Creo que es lo más poderosos de su juego y con lo que tendré que lidiar", analizó el jugador nacido en Moscú.

"He visto alguno de sus partidos, vi un rato contra Matteo... Es interesante jugar contra alguien como Carlos. Es un tenista increíble y solo tiene 20 años. Lo que hace es espectacular. No para y no creo que lo haga, pero ya he jugado contra muchos grandes jugadores en mi carrera y he conseguido ganar muchas veces, así que si doy lo mejor de mi mismo tendré oportunidades", opinó el tenista ruso.

Medvedev, que ya sabe lo que es ganar un Grand Slam (US Open 2021), ensalza la meteórica progresión de Carlos Alcaraz.

"Cuando tenía 17 años, que no fue hace tanto, era mucho menos maduro, lo cual es normal. Fallaba más. Todo el mundo podía ver que era increíble, pero la gente se preguntaba si encontraría la forma de fallar menos produciendo la misma potencia. Y lo hizo muy rápido", explicó Medvedev.