¿Cuáles son los 5 grandes favoritos para ganar el Open de Australia 2023?

Podemos decir que el Open de Australia es el torneo que realmente da el pistoletazo de salida 'oficial' a una temporada. En este comienzo de año ya se ha disputado la United Cup y un par de torneos 250 en Australia y en Nueva Zelanda, sin embargo, todas las miradas están puestas en el primer Grand Slam de la presente campaña.

Cuando un torneo de tal calibre llega a la pantalla es necesario conocer cuáles son los grandes favoritos a llevarse el título. Sin embargo, hay algunos tenistas que no disputarán el torneo por lesión y que figuraban entre algunos de los candidatos. Sin duda, la baja más sonada es la del número 1 de la ATP, Carlos Alcaraz, la otra es la del croata Marin Cilic, ganador de Grand Slam y finalista aquí en 2018.

Los 5 favoritos para ganar el Open de Australia

1. Novak Djokovic. No hay dudas, en este torneo y con un Novak ultra motivado tras no jugar la edición del año pasado no hay un jugador que tenga más posibilidades y opciones de ganar el Open de Australia. El serbio va lanzado hacia su 10º victoria aquí y con Rafa Nadal y sus 22 Grand Slams en el horizonte. Si Djokovic se impone en Australia igualaría al máximo rival de su carrera y ambos llegarían a Roland Garros empatados a 22. El balcánico viene de ganar en Adelaida y ha ganado 22 de sus últimos 23 partidos oficiales. Adora esta superficie y las ganas de 'revancha' se harán notar desde el principio, veremos si le beneficia o le perjudica. Además ha tenido buena suerte con el cuadro. Sobre el papel, debería imponerse.

2. Daniil Medvedev. El ruso, ganador del US Open 2021, encadena dos finales consecutivas en el Open de Australia, hace dos años cayó 3-0 ante Djokovic y el año pasado fue la víctima de la histórica remontada de Nadal que alzó al español a lo más alto del tenis mundial superando los 20 GS de Federer. Daniil dominaba 2-0, 3-2 y 40-0 al resto cuando 'la Bestia' despertó. Le sigue faltando un peldaño para batir a los dos integrantes del Big Three en grandes finales (perdió ante Djokovic en Australia 2021 y ante Nadal en US Open 2019 y Australia 2022). El último torneo que ganó fue en Viena (octubre). Seguro que llegará a las rondas finales.

3. Rafa Nadal. Seguramente algunos se pregunten qué hace Nadal entre los 5 candidatos. Otros no lo harán. Pero señores, qué ilusos seríamos si no pusiéramos al balear entre los favoritos en un Grand Slam. Rafa ha ganado 22 y 'solo' dos en Australia pero la manera en la que se impuso aquí el año pasado (llevaba casi medio año sin competir) fue una lección que no podemos olvidar. Llegue como llegue hay que tenerle en cuenta. Es el más grande de siempre hasta que Djokovic diga lo contrario. Viene de perder 6 de los últimos 7 partidos pero en los torneos grandes siempre da la cara y sobre todo, suele llegar con opciones a las últimas rondas. A partir de ahí toca soñar. ¿Llegará el 23?

4. Stefanos Tsitsipas. Es seguramente uno de los más perjudicados por los ¿últimos? coletazos del 'Big Two' (Djokovic y Nadal). El número 4 del mundo tiene 24 años y sigue sin ganar un Grand Slam, jugó, dominó, rozó, pero perdió la única final que disputó, la de Roland Garros 2021 ante Novak Djokovic. Ha ganado tanto al serbio como a Nadal en varias ocasiones. Cayó en semifinales en la pasada edición de Australia pero ojo que en este torneo es un matagigantes: eliminó a Nadal en cuartos de 2021 y a Federer en octavos de 2019. Se le da bien esta pista y se encuentra más que cómodo en estas condiciones. Viene de ganar sus 4 partidos en la United Cup y puede avanzar con 'comodidad' en el cuadro hasta rondas finales. Puede ser su torneo.

5. Félix Auger-Aliassime. Elegir un quinto candidato es lo más difícil. Hay muchos nombres en la terna. Desde Casper Ruud, número 2 del mundo, hasta Matteo Berrettini pasando por Zverev, Rublev, Fritz... Sin embargo, el canadiense de 22 años ocupa el número 7 de la ATP y el año pasado por fin se consagró en las finales, ganó 4 títulos de 5, antes había perdido las 8 finales que disputó. Ganó a Djokovic (Laver Cup) y Nadal (ATP Finals) en la recta final de 2022. Campeón de la última Copa Davis, semifinalista de París Bercy, campeón de Basilea, Amberes y Florencia en la segunda mitad de año. En la edición del año pasado llegó a cuartos de final dónde cayó en 5 sets ante Medvedev. Al igual que el griego.. ¿y por qué no?