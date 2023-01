Carlos Alcaraz cae lesionado en un entrenamiento y se pierde el Open de Australia

No ha podido empezar peor este 2023 para Carlos Alcaraz. El número 1 del mundo ha informado en su cuenta personal de Twitter que se perderá el Open de Australia (16 de diciembre), primer Grand Slam del año, tras sufrir una lesión mientras entrenaba de cara al torneo australiano.

El jugador de El Palmar empieza 2023 como terminó 2022, sin jugar. No pudo hacerlo por lesión ni en las ATP Finals ni en la Copa Davis que tenía previsto jugar con España. La lesión no parece ser muy grave pero es lo suficientemente importante como para que no pueda estar disponible en el torneo más importante de este comienzo de temporada que sigue afrontando como número 1 de la ATP.

"Es un momento duro pero tengo que ser optimista"

"Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia… Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024 Open de Australia", ha explicado el murciano en una publicación en Twitter.

El 4 de noviembre jugó su último partido oficial

El último partido oficial que disputó fue el 4 de noviembre de 2022 ante Holger Rune, jugador que terminaría ganando el torneo en la final a Novak Djokovic. Alcaraz no pudo ni terminar el encuentro tras verse obligado a abandonar en el tiebreak del segundo set.

Desde entonces solo ha vuelto a la cancha en dos ocasiones y lo hizo con derrota ante Rublev y Ruud en Dubái en dos partidos amistosos.