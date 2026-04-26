Mutua Madrid Open
Coco Gauff, tras vomitar en su partido del Masters de Madrid: "Hay un virus en la ciudad..."
La americana recibió atención médica ante Cirstea pese a terminar remontando. Cilic, Swiatek y Samsonova no corrieron tanta suerte y abandonaron antes de sus partidos.
La estadounidense Coco Gauff ha afirmado que la razón por la que varios tenistas han tenido que abandonar el Mutua Madrid Open, y ella misma ha vomitado y ha necesitado atención médica durante su encuentro ante Cirstea (4-6, 7-5 y 6-1) se debe a un "virus que está en la ciudad".
La número 3 de la WTA, finalista en Madrid el año pasado, llegó a vomitar en pleno partido, recibió atención médica e incluso pensó en retirarse antes de remontar a la rumana Sorana Cirstea en un partido que se alargó tres sets y 2 horas y 20 minutos.
"Me sentí como si me fuese a caer, hay un virus en la ciudad"
"Estaba algo rara anoche, pero cuando me levanté estaba bien y luego ya me sentí como si me fuese a caer. Estaba como cansada y casi vomito en medio del partido. Hay un virus. Yo no suelo tener problemas con el estómago. Hay jugadores que tienen un virus y parece que hay un virus por la ciudad y puede que sea eso", explicó la norteamericana tras el duelo.
Cilic, Swiatek, Keys y Samsonova, ¿afectados?
Y lógicamente no ha sido la única ya que en los últimos días varios tenistas del cuadro masculino y femenino se han visto afectados por, ya sea ese "virus" o por una intoxicación alimentaria -se habla de unos tacos con gambas en mal estado-, como también se baraja. Jugadores como Marin Cilic, Swiatek (2 de la WTA), Samsonova y Madison Keys podrían haber enfermado por una causa u otra, siendo solo esta última capaz de jugar el partido (derrota 1-6 y 4-6 ante Starodubtseva).
"No se sabe quién lo tiene y quién no y eso complica la situación"
Gauff, por su parte, siguió analizando lo sucedido tras el partido: "Ahora tengo que descansar e hidratarme y espero estar bien el lunes. Estoy mejor con lo que me han dado. Me han medicado para el resto del día y las próximas horas y a ver como va todo... Es la primera vez que me pasa esto. He estado en torneos en los que había algún virus, pero nunca me había pasado. He visto que cada vez más lo tienen, pero pensé que a mí no me afectaría. No se sabe quién lo tiene y quién no y eso complica la situación", sentenció la tenista.
