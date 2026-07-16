Dónde ver en Madrid la final del Mundial 2026: todas las pantallas gigantes para seguir el España-Argentina

Madrid ya se prepara para una de las noches más importantes de la historia reciente del deporte español. La final del Mundial de 2026 entre España y Argentina podrá seguirse este domingo en decenas de pantallas gigantes repartidas por toda la Comunidad de Madrid, que se convertirá en una gran fiesta para acompañar a la selección de Luis de la Fuente en su intento de conquistar la segunda estrella.

Desde plazas emblemáticas hasta parques, recintos deportivos y centros comerciales, numerosos municipios han organizado espacios para que miles de aficionados puedan vivir juntos el partido más importante del fútbol español desde la final de Sudáfrica 2010.

La Plaza de Colón, epicentro de la fiesta

El principal punto de reunión volverá a ser la Plaza de Colón, donde se espera la mayor concentración de aficionados de toda la región. Ante la enorme expectación generada por la clasificación de España para la final, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido ampliar el dispositivo inicialmente previsto.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, anunció este jueves que se instalará una segunda pantalla orientada hacia la calle Génova, lo que permitirá aumentar considerablemente la capacidad del recinto. De esta forma, el aforo pasará de las aproximadamente 6.000 personas previstas inicialmente hasta unas 20.000.

Madrid Río y Movistar Arena

Además de Colón, la capital contará con otros dos grandes puntos de encuentro: en la explanada del Puente del Rey, en Madrid Río, se instalarán dos pantallas con capacidad para unas 15.000 personas, mientras que el Movistar Arena también proyectará la final en su interior gracias a la iniciativa impulsada por la Comunidad de Madrid.

Pantallas gigantes por toda la región

La fiebre por la final se extenderá mucho más allá de la capital. Numerosos ayuntamientos madrileños han anunciado la instalación de pantallas gigantes para que sus vecinos puedan seguir el encuentro sin necesidad de desplazarse.

En la zona norte habrá espacios habilitados en municipios como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Tres Cantos o Paracuellos de Jarama.

También se sumarán varias localidades de la sierra, entre ellas Manzanares el Real, Mataelpino, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra o Pinilla del Valle.

En el sur de la Comunidad, la final podrá seguirse en Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto y Arroyomolinos, entre otros municipios.

La zona este contará con pantallas en Coslada, San Fernando de Henares y Arganda del Rey, mientras que en el oeste habrá puntos de encuentro en Navalcarnero, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón y Sevilla la Nueva.

También en centros comerciales

La iniciativa no se limitará a los espacios públicos. Varios centros comerciales también han anunciado que instalarán grandes pantallas para seguir la final.

Entre ellos destacan Oasiz, en Torrejón de Ardoz, y Nassica, en Getafe, que esperan reunir a cientos de aficionados durante la noche del domingo.

Un amplio dispositivo de seguridad

La magnitud del evento ha obligado a preparar un importante operativo de seguridad y emergencias. El Ayuntamiento de Madrid desplegará más de 250 agentes de la Policía Municipal en la zona de Colón y otros 40 efectivos en el entorno del Puente del Rey para garantizar el normal desarrollo de la jornada. También habrá presencia policial en las inmediaciones del Movistar Arena.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid ha convocado una reunión urgente de coordinación para diseñar el dispositivo especial que se activará tanto durante el partido como en caso de una posible celebración si España consigue derrotar a Argentina.

Una noche para la historia

Dieciséis años después del histórico gol de Andrés Iniesta en Johannesburgo, España vuelve a disputar una final del Mundial.

La ilusión se ha desbordado en toda la Comunidad de Madrid y por todas las calles y plazas del país, que vivirá una noche histórica con miles de aficionados animando a la Roja.

El objetivo es claro: volver a celebrar juntos una Copa del Mundo y ver cómo la selección española borda la segunda estrella sobre su escudo.

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