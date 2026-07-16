Polémica Mundial
Argentina se expone a una cuantiosa sanción económica por mostrar la pancarta 'Malvinas son argentinas'
La selección de fútbol de Argentina se expone a una dura multa económica por mostrar la pancarta de 'Malvinas son Argentinas' tras su victoria ante Inglaterra.
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Argentina se jugará la final del Mundial contra España después de enlazar remontada tras remontada y vencer a Inglaterra en un emocionante partido que se cerró con un 1-2.
Tras su victoria contra Inglaterra los jugadores argentinos sacaron una pancarta al terreno de juego que ahora podría traerles problemas legales. En la pancarta se podía leer el mensaje 'Malvinas son argentinas'. Las Malvinas son un territorio británico de ultramar situado en el suroeste del océano Atlántico, que sigue siendo objeto de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.
Un conflicto histórico que ya ha traído más problemas legales a Argentina
Argentina considera que este grupo de islas, situado a 300 millas de su costa este, debería estar bajo su soberanía. En 2014, la FIFA ya multó a la Asociación de Fútbol Argentino después de que sus jugadores exhibieran una pancarta con el mismo mensaje antes de un partido amistoso contra Eslovenia.
La FIFA suele ser dura y la campeona del mundo se expone a una importante multa económica después de haberse saltado la prohibición de los mensajes políticos.
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