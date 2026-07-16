Polémica en Bilbao, no habrá pantalla municipal para ver la final del Mundial entre España y Argentina

Bilbao no contará con una pantalla municipal para seguir este domingo la gran final del Mundial entre España y Argentina. La petición del PSE ha sido rechazado por el alcalde, Juan Mari Aburto, del PNV. Desde el partido socialista creen que numerosos bilbaínos querían seguir juntos la final.

Pese a la negativa, desde el Ayuntamiento han dado la opción de que privados instalen una pantalla si cumplen con los criterios que piden desde el consistorio.

La única pantalla confirmada en la capital vizcaína será la que instalará el Partido Popular en la Pérgola del parque de Doña Casilda, después de solicitar hace un mes la correspondiente autorización municipal.

El PNV da explicaciones

Desde el propio partido, mantienen que no se han puesto pantallas gigantes para acontecimientos deportivos, ni para ver al Athletic club de Bilbao. Aseguran que es un criterio que se mantiene desde hace años y se limitan a autorizar solicitudes que presentan entidades o colectivos, siempre que cumplan los requisitos administrativos, como la del PP.

Aitor Esteban, presidente del PNV resalta que no es su selección: "En este partido no voy con ninguno de los dos, mi selección es la de Euskadi".

También, Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el congreso se ha pronunciado: "A mi lo que me gustaría es que hubiese pantallas gigantes para poder disfrutar de esa emoción, poder emocionarme con mi selección, como otros se emocionan con la suya".

El PP instalará una pantalla

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha explicado que la formación decidió promover la iniciativa para que la ciudad no se quedara sin un espacio donde seguir la final.

"Desde hace un mes solicitamos permiso para poder colocar desde el Partido Popular de Bilbao una pantalla para ver la final del Mundial en la Pérgola del parque de Doña Casilda. Queremos disfrutar todos juntos. No puede ser que Bilbao se quede sin pantalla y por eso ahí estamos nosotros para decir sí a la selección, sí a España y sí a Bilbao. Queremos la segunda estrella."

En 2024 con la Eurocopa sucedió exactamente lo mismo y el PP fue el que puso la pantalla gigante.

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