Dos entrenadores y un mismo destino: De la Fuente "ilusionado" por enfrentarse a Argentina y Scaloni vive en España pero intentará "ganar"

La selección española ya ha aterrizado en Nueva York. Llega a la 'gran manzana' después de conseguir la gesta de meterse en la final de un mundial por segunda vez en su historia. A su llegada se han mostrado tranquilos y preparados para su cara a cara con Argentina en 'la Finalísima'. De hecho, el entrenador Luis de la Fuente se muestra ilusionado por el encuentro "yo tengo mucha ilusión de enfrentarnos a Argentina".

Tal es la ilusión que flota en el ambiente que a su llegada al hotel de Nueva York, la Roja se ha mostrado alegre con los fans que los han recibido y les han regalado un saludo. Aunque la atención estaba centrada principalmente en Lamine Yamal y Mikel Merino, que han desatado la euforia de los aficionados en la calle.

La celebración no termina para el equipo ya que Merino ha alcanzado los 50 partidos jugando con el equipo en la semifinal contra Francia. Durante esta fiesta ha dedicado unas palabras a sus compañeros: "Es un orgullo y un honor estar aquí y nada nos queda lo más importante de nuestra carrera a todos por delante, así que vamos a ganar y a celebrarlo juntos". Además, ellos le han entregado una camiseta de la selección con el número 50.

Ahora al equipo le queda prepararse para el enfrentamiento del domingo contra Argentina. Un partido que según Luis de la Fuente será muy especial por su relación con Scaloni: "Yo tengo mucha ilusión de enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni". Misma ilusión que comparte Scaloni y que se muestra muy cercano al seleccionador: "Yo he tenido una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía".

El entrenador de la selección argentina está casado con Elisa Montero, una empresaria española con la que ha formado una familia. Por lo que el dilema de a qué equipo apoyarán está sobre la mesa y así lo cuenta Scaloni: "Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles".

Alguien que también ha vivido muchos años en España es Lionel Messi que demuestra su orgullo por el punto en el que se encuentra la selección argentina: "Es una locura lo que este grupo ha conseguido una vez más. Conseguir dos finales del mundo es para pocos y este grupo lo consiguió" Es la tercera vez que juega su final y las expectativas sobre este jugador son muy altas.

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