Messi avisa a España antes de la final: "Conozco bien a los jugadores, me he enfrentado a muchos"

Argentina ya está en la final del Mundial de 2026 y Lionel Messi no ocultó la carga emocional que tuvo el triunfo ante Inglaterra. El capitán de la Albiceleste aseguró que la clasificación tras la remontada en semifinales iba mucho más allá del aspecto deportivo y reconoció que el grupo sintió desde el himno que se trataba de "un partido especial".

"Fue increíble todo lo que vivimos desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió. No era una victoria más, era una victoria importante que el pueblo argentino quería y nosotros también. Nos metió en una nueva final del mundo", afirmó en declaraciones recogidas por TyC Sports.

"Este grupo nunca dejó de creer"

Messi destacó la capacidad de reacción de la selección de Lionel Scaloni, que volvió a remontar un partido en este Mundial para alcanzar su segunda final consecutiva: "Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas, este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer ni de intentarlo. Con juego, cuando íbamos por detrás en el marcador, los metimos en un arco. La felicidad es enorme", señaló.

La semifinal frente a Inglaterra estuvo marcada por la enorme rivalidad deportiva entre ambas selecciones y por el contexto histórico que siempre rodea sus enfrentamientos, con la guerra de las Malvinas muy presente para muchos aficionados argentinos.

"La verdad es que es una locura lo que estamos viviendo. Antes de empezar el Mundial confiaba muchísimo en este grupo y sabía que íbamos a estar entre los cuatro mejores. Terminamos metiéndonos otra vez en una final y creo que ya son cinco consecutivas. Es impresionante", añadió.

"España es una selección enorme"

Tras sellar el pase a la final, Messi ya comenzó a pensar en el duelo del próximo domingo frente a España. El capitán argentino elogió el estilo de juego del equipo de Luis de la Fuente y reconoció que conoce muy bien a muchos de sus futbolistas.

"España es una selección enorme, con grandísimos jugadores y una filosofía de juego que lleva muchísimos años desarrollando. Conozco bien a los jugadores, me he enfrentado a muchos de ellos y sigo a varios porque están en el Barça, un club al que quiero mucho", explicó.

El delantero del Inter Miami espera una final muy equilibrada este 19 de julio: "Es un partido especial, una final del mundo. Imagino que va a ser muy igualado".

"Somos los mejores desde hace 4 años"

Messi también respondió a quienes han cuestionado el recorrido de la Albiceleste durante los últimos años: "Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años, le duela a quien le duela y digan lo que digan. Hoy, una vez más, nos metemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad y que nadie nos regaló nada", afirmó.

"Conseguir dos finales del mundo seguidas es para muy pocos y este grupo lo consiguió", abundó Leo.

Un año preparándose para el Mundial

El capitán argentino reveló además que llevaba muchos meses preparando específicamente esta Copa del Mundo: "Tomé la decisión hasta el último año, hablándolo siempre con Scaloni. Hice todo lo posible para llegar de la mejor manera. Llevo un año preparándome para este Mundial. Pasé diciembre en Argentina entrenando mañana y tarde porque sabía que iba a dar todo para llegar en las mejores condiciones y disfrutarlo", confesó.

Por último, volvió a insistir en la importancia emocional que tenía eliminar a Inglaterra: "Era un partido especial, no podíamos perder. Este grupo no le debe nada a nadie, pero los argentinos somos así, siempre pedimos más. Sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos, aunque en un partido de esta magnitud se juegan muchas cosas. Había que ganarlo".

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