Los Hermanos Pou abren una nueva vía en los Picos de Europa: Vicios ocultos (7c+?/285m)

Iker y Eneko Pou no paran, los conocidos hermanos Pou han abierto una nueva vía en el Tiro Pedabejo, en los Picos de Europa. La nueva vía ha sido bautizada como 'Vicios ocultos', una ruta de 7c+?/285m a 2.189 metros sobre el nivel del mar y completada por los montañeros alaveses en escalada libre.

"Teníamos muchas ganas de hacer algo nuevo y a Iker se le ocurrió la idea de volver a la bonita pared del Tiro Pedabejo, donde él ya había abierto en 2019 junto a Jon Gurutz Lazkoz y Kiko Cerdá", explica Eneko Pou en declaraciones que recoge Desnivel.

"La verdad es que es una montaña muy elegante, vertical y bonita, que se encuentra entre el valle leonés de Valdeón y el cántabro de Liébana", describe Eneko.

Los hermanos Pou han necesitado de dos días de trabajo para abrir esta nueva ruta en los Picos de Europa. "Realizamos la apertura en dos días largos, de esos que comienzas de noche y vuelves también ya con todo oscuro, pero el tiempo fue radiante, con un sol que calentó nuestros movimientos por la pared y sin gota de viento, que suele ser uno de los problemas de este lugar", relata Iker Pou tras completar la ascensión.

Una escalada de dos jornadas en los Picos de Europa

En la primera jornada, los hermanos Pou escalaron hasta la mitad de la pared de 285 metros.

"El tercero fue más complejo de abrir porque nos metimos en un mar de caliza en el que tanto la progresión como el aseguramiento eran mucho más complicados", detalla Eneko Pou en declaraciones que recoge Desnivel y EITB.

En la segunda y última jornada, los montañeros alaveses completaron la nueva vía el Tiro Pedabejo (Picos de Europa) tras ascender la parte final de la pared, desafiando un tramo "mucho más duro y peligroso.

"El problema fue que dada la sinuosidad del largo la cuerda no corría, con lo que no me quedaba otro remedio que hacer mucha fuerza con los brazos para seguir ascendiendo y alcanzar el final de la torre", relata Eneko Pou.

El nombre de Vicios ocultos surgió tras una cena, como explica Eneko Pou. "Una idea que surgió después de una cena muy divertida con los amigos del refugio La Ardilla Real de Santa Marina de Valdeón".