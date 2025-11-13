VÍDEO: Un voraz incendio destruye el milenario Templo Yongqing, en China

1.500 años de historia perdidos en tan solo unas horas, ocurría en China en la provincia de Jiangs, cuando un terrible incendio ha destruido por completo el Pabellón Wenchang del Templo Yongqing. La estructura del edifico ha quedado en ruinas y ha dejado una gran perdida cultural en su interior. El gobierno del municipio emitió un comunicado este miércoles por la noche informando que el incendio se produjo ese mismo día a las 11:24 horas.

Aunque no se han confirmado muertos o heridos, los daños materiales son incalculables, ya que se han perdido inscripciones, estatuas y ornamentos simbólicos dedicados a Wenchang Dijun, deidad del saber y la literatura en el taoísmo. Reliquias, que forman parte de la dinastía Ming (1368-1644), que fue la encargada de construir el templo.

El gobierno explicaba en un comunicado que el incendio no afectó las áreas boscosas de los alrededores y que aún se desconocen las causas del suceso, que podría tener algo que ver con las velas que había dentro del recinto. En las imágenes, se puede ver con claridad el Templo envuelto en llamas de arriba abajo, sin duda una gran tragedia para la cultura asiática.

