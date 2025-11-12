Tragedia en Málaga por la muerte de Daniel Sorín Muresan a los 18 años en un accidente

La provincia de Málaga se encuentra de luto tras la muerte de Daniel Sorín Muresan, un joven de 18 años natural de Monda, que perdió la vida este lunes en un accidente de tráfico en la carretera A-355, a la altura de Coín. El fatídico siniestro tuvo lugar sobre las 17:30 horas, cuando un vehículo colisionó frontalmente contra la motocicleta que conducía el joven tras invadir el sentido contrario.

El conductor del coche se dio a la fuga después del accidente, aunque posteriormente compareció de forma voluntaria en el cuartel de la Guardia Civil de Coín, donde dio positivo en la prueba de drogas, según informan medios locales. Los agentes investigan además si el individuo disponía de un permiso de conducción válido en España.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía informó de que el accidente se produjo entre los kilómetros 12 y 13 de la A-355 y que en el siniestro se vieron implicados tres turismos y una motocicleta. Tres personas resultaron heridas leves y fueron atendidas en el lugar del suceso, en una carretera donde se han registrado numerosos incidentes en los últimos años.

Reacciones

Daniel Sorín era un joven muy querido en la comarca y había formado parte de varios clubes de fútbol de la provincia. A lo largo de su trayectoria deportiva jugó en el CD Puerto Malagueño, el Mortadelo, el Coín y el CD Cártama, equipos que le han rendido homenaje en redes sociales con mensajes de condolencia.

"Hoy es un día triste para la familia portuista, por el fallecimiento de Daniel Sorín Muresan, exjugador del Puerto Malagueño, a los 18 años, en un accidente de tráfico. Desde CD Puerto Malagueño Ciudad Jardín G.I. le damos nuestro mas sentido pésame a la familia y a todos sus seres queridos", publicó el CD Puerto Malagueño, en un mensaje al que se sumaron otras entidades deportivas de la provincia.

"Un día más estamos consternados por otra pérdida en el mundo del fútbol, ya que Daniel ha fallecido en un accidente de tráfico con tan solo 18 años en la tarde de ayer lunes. Daniel jugó en varios equipos de la provincia, como Puerto Malagueño, Mortadelo y Coín, entre otros. Desde el Club Deportivo Cártama le damos el pésame a toda la familia, así como a sus amigos y equipos donde militó", publicó el Cártama.

