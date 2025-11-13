Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Barcelona FC

Xavi Hernández desvela el error que le costó el puesto en el Barcelona: "Me dije: 'Maldita sea, ¿qué me pasó?'"

El entrenador catalán recuerda su paso por el banquillo del Barça y admite el error que cometió tras su segunda temporada dirigiendo al primer equipo.

Xavi Hern&aacute;ndez en la rueda de prensa previa al Cl&aacute;sico de LaLiga EA Sports

Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al Clásico de LaLiga EA SportsEFE

Publicidad

Xabi Hernández desembarcó en el banquillo del Barcelona el 5 de noviembre de 2021 y, bajo las órdenes del técnico de Terrasa, el equipo supo rehacerse para pasar del 9º al segundo puesto al final de aquella Liga, donde incluso goleó al Real Madrid (0-4) en el Clásico en el Bernabéu. El crecimiento del equipo se certificó en la segunda temporada de Xavi en el banquillo, conquistando LaLiga y la Supercopa de España. Pero todo cambio en la tercera y última temporada, el Barça no logró levantar ningún título y el club decidió despedir a Xavi Hernández, lo que supuso la llegada de Hansi Flick.

Lo cierto es que Xavi Hernández logró devolver al vestuario culé, en sus dos primeras temporadas como técnico azulgrana, una serie de rutinas de trabajo y disciplinas que habían desaparecido en los años anteriores. Sobre este asuntó y qué ocurrió para acabar siendo despedido en mayo de 2024 ha hablado el propio Xavi Hernández en en una conferencia sobre liderazgo en la Universidad ESIC.

"Mi error fue mantener esos altos estándares sólo durante un año, desde que llegué hasta que ganamos La Liga, la Supercopa... Tiempo después, pude ser autocrítico y me dije: 'Maldita sea, ¿qué me pasó?'", admite Xavi.

"Comencé mi carrera como entrenador en el Barça con altas exigencias para los jugadores y el club, ya que el club venía de un período en el que no había muchas exigencias", explica el de Terrasa.

"Los estándares fueron bajando cada vez más hasta el punto de que..."

Ese nivel de exigencia y rutinas de trabajo se perdió en la última temporada de Xavi en el banquillo culé, como él mismo reconoce.

"Había bajado esos altos estándares y los jugadores ya no tenían la misma actitud, el mismo respeto, el mismo esfuerzo. Los estándares fueron bajando cada vez más hasta el punto de que en mi última temporada no ganamos nada", señala Xavi Hernández.

En otro orden de cosas, el entrenador de Terrasa se mostró orgulloso de haber dado la oportunidad de debutar con el primer equipo a Lamine Yamal, dejando claro que "lo vi muy preparado pese a tener 15 años".

"Me siento muy orgulloso de hacer lo que está haciendo Lamine Yamal y de haberle dado la oportunidad de debutar. Lo vi muy preparado pese a tener 15 años", concluyó Xavi Hernández.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Luis de la Fuente, sobre Lamine Yamal: "Nunca había vivido una situación así"

Lamine Yamal, en el partido ante el PSG

Publicidad

Deportes

Los Hermanos Pou abriendo la vía Vicios ocultos en los Picos de Europa

Los Hermanos Pou abren una nueva vía en los Picos de Europa: Vicios ocultos (7c+?/285m)

El momento del ataque del tiburón y el cómo quedó la tabla de Andy McDonald

Una cámara graba el momento exacto en que un tiburón blanco muerde la tabla de un surfista en Australia

Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al Clásico de LaLiga EA Sports

Xavi Hernández desvela el error que le costó el puesto en el Barcelona: "Me dije: 'Maldita sea, ¿qué me pasó?'"

Irene Montero y Luis Rubiales
Fútbol femenino

Irene Montero responde a Rubiales: "Todavía no te has enterado de que un beso no consentido es violencia sexual"

Sinner y Zverev se saludan tras su partido en Turín
Nitto ATP Finals 2025

Jannik Sinner aplaca a Zverev y sella su pase a las semifinales de las Nitto ATP Finals

Imagen publicada por el antiguo club de Daniel Sorín Muresan
Luto

Tragedia en Málaga por la muerte de Daniel Sorín Muresan a los 18 años en un accidente

El joven portero falleció en un accidente tras ser arrollado por un coche cuando circulaba con su motocicleta. El otro conductor invadió el carril contrario y se dio a la fuga.

Fernando Alonso durante el GP de Holanda
Fórmula 1

"Si el coche rinde como este año, Fernando Alonso se marchará en 2026"

El exdirector de Haas considera que el futuro del asturiano dependerá del rendimiento de Aston Martin y que su edad puede jugar en su contra si busca otro equipo.

Carlo Ancelotti da la lista de Brasil

Ancelotti echa un capote a Xabi Alonso: "¿Qué más se le puede pedir?"

Marc Cucurella en la Ciudad Deportiva de Las Rozas

Cucurella: "Lamine Yamal quería estar con nosotros, es un tema complicado"

Julio Cortés, el aventurero español que da la vuelta al mundo en bicicleta

Julio Cortés, el aventurero español que da la vuelta al mundo en bici: "Esta libertad no la cambio por nada"

Publicidad