Xavi Hernández desvela el error que le costó el puesto en el Barcelona: "Me dije: 'Maldita sea, ¿qué me pasó?'"

Xabi Hernández desembarcó en el banquillo del Barcelona el 5 de noviembre de 2021 y, bajo las órdenes del técnico de Terrasa, el equipo supo rehacerse para pasar del 9º al segundo puesto al final de aquella Liga, donde incluso goleó al Real Madrid (0-4) en el Clásico en el Bernabéu. El crecimiento del equipo se certificó en la segunda temporada de Xavi en el banquillo, conquistando LaLiga y la Supercopa de España. Pero todo cambio en la tercera y última temporada, el Barça no logró levantar ningún título y el club decidió despedir a Xavi Hernández, lo que supuso la llegada de Hansi Flick.

Lo cierto es que Xavi Hernández logró devolver al vestuario culé, en sus dos primeras temporadas como técnico azulgrana, una serie de rutinas de trabajo y disciplinas que habían desaparecido en los años anteriores. Sobre este asuntó y qué ocurrió para acabar siendo despedido en mayo de 2024 ha hablado el propio Xavi Hernández en en una conferencia sobre liderazgo en la Universidad ESIC.

"Mi error fue mantener esos altos estándares sólo durante un año, desde que llegué hasta que ganamos La Liga, la Supercopa... Tiempo después, pude ser autocrítico y me dije: 'Maldita sea, ¿qué me pasó?'", admite Xavi.

"Comencé mi carrera como entrenador en el Barça con altas exigencias para los jugadores y el club, ya que el club venía de un período en el que no había muchas exigencias", explica el de Terrasa.

"Los estándares fueron bajando cada vez más hasta el punto de que..."

Ese nivel de exigencia y rutinas de trabajo se perdió en la última temporada de Xavi en el banquillo culé, como él mismo reconoce.

"Había bajado esos altos estándares y los jugadores ya no tenían la misma actitud, el mismo respeto, el mismo esfuerzo. Los estándares fueron bajando cada vez más hasta el punto de que en mi última temporada no ganamos nada", señala Xavi Hernández.

En otro orden de cosas, el entrenador de Terrasa se mostró orgulloso de haber dado la oportunidad de debutar con el primer equipo a Lamine Yamal, dejando claro que "lo vi muy preparado pese a tener 15 años".

"Me siento muy orgulloso de hacer lo que está haciendo Lamine Yamal y de haberle dado la oportunidad de debutar. Lo vi muy preparado pese a tener 15 años", concluyó Xavi Hernández.