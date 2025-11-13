Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nitto ATP Finals 2025

Jannik Sinner aplaca a Zverev y sella su pase a las semifinales de las Nitto ATP Finals

El italiano supera Alexander Zverev en dos sets (6-4 y 6-3) y sella su pase a semifinales como primero del grupo Björn Borg. "Quiero ser tácticamente perfecto contra todos", señala Sinner.

Sinner y Zverev se saludan tras su partido en Turín

Resumen del partido entre Jannik Sinner y Alexander Zverev en las Nitto ATP Finals | Reuters

Jannik Sinner continúa su marcha implacable en Turín y anoche neutralizó a Alexander Zverev (6-4 y 6-3) para sumar su segunda victoria en las Nitto ATP Finals 2025 y sellar su pase a semifinales como primero de grupo. El de San Cándido eleva a 28 las victorias consecutivas bajo techo, unas condiciones donde el italiano parece infalible. Su próximo partido, el viernes ante un Ben Shelton ya eliminado.

"Hay mucho trabajo detrás. Es muy importante la confianza, en el último período he jugado muy bien y me siento bien en los puntos importantes. Queremos ir lo más lejos posible en el sentido de jugar de la manera justa, de ser tácticamente perfecto contra todos", indicó Sinner.

"Ha sido un partido muy difícil, he sacado muy bien en los momentos importantes porque he tenido varias bolas de 'break' en contra en el primer y en el segundo set. Nos conocemos bien 'Sascha' y yo. Hemos cambiado un poco los dos. Él ha jugado muy bien desde el fondo. No ha habido tantos puntos largos, igual no hemos dado el nivel que dio ayer Lorenzo...", bromeó Sinner sobre el partido de su compatriota ante Alex de Miñaur.

El de San Cándido necesitará hoy de una ayuda por parte de Musetti en su partido ante Alcaraz, un triunfo del de Carrara ante el murciano impediría que Alcaraz se garantizara terminar el año como número 1 del mundo.

Zverev: "El partido estuvo más reñido de lo que indica el marcador"

Sinner salvó siete bolas de break ante un Zverev que tuvo opciones de complicar el partido al tenista italiano.

"La mayor diferencia en el partido de hoy ha sido cómo ha sacado en los puntos de 'break'. He tenido más puntos de rotura que él. Me he sentido muy bien desde la línea de fondo, pero él tuvo dos oportunidades de romperme el servicio y las aprovechó ambas. Yo tuve muchas oportunidades y no aproveché ninguna", señaló Zverev.

El jugador de Hamburgo destacó que "el marcador fue 6-4 y 6-3 pero, en mi humilde opinión, creo que el partido estuvo más reñido de lo que indica el marcador".

"Creo que fue un partido de muy alto nivel. Creo que jugamos muy bien, especialmente desde la línea de fondo. Es bastante fácil para vosotros (prensa) porque el marcador dice 6-4, 6-3. Si analizáis el partido más a fondo, creo que podría haber sido diferente, así que... No juzguéis siempre el partido por el marcador", insistió Zverev.

Zverev habló también de lo que le falta para poder pelear por el número 1.

"Lo primero es mantenerme sano y sin lesiones. Este año ha sido una pesadilla para mí en cuanto a lesiones. Siempre tenía algo. Me resultaba difícil mejorar cuando siempre tenía que intentar recuperarme", concluyó Zverev.

