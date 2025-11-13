Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
WingFoil | Australia

Una cámara graba el momento exacto en que un tiburón blanco muerde la tabla de un surfista en Australia

Andy McDonald, surfista australiano de 61 años, sobrevivió de forma milagrosa al mordisco de un tiburón cuando practicaba wingfoil en Margaret River, Australia. La secuencia del ataque quedó grabada por una cámara.

El momento del ataque del tibur&oacute;n y el c&oacute;mo qued&oacute; la tabla de Andy McDonald

El momento del ataque del tiburón y el cómo quedó la tabla de Andy McDonald7News

Andy McDonald, un surfista de 61 años del suroeste de Australia, jamás olvidará su última sesión de wingfoil en Margaret River, uno de los spots más conocidos y de calidad del mundo. Y es que el veterano surfista australiano fue atacado por un tiburón blanco cuando navegaba sobre su tabla de wingfoil a unos 500 metros de la arena. Las cámaras de Swellnet, que apuntaban en su dirección en ese momento, grabaron toda la secuencia del ataque.

Por fortuna para él, Andy McDonald salió ileso del espeluznante y aterrador ataque sufrido por parte de un tiburón blanco y explicó lo ocurrido a la televisión australiana 7News.

"De la nada sentí un golpe tremendo desde atrás, salí volando y caí al agua. El tiburón estaba mordiendo la tabla y me arrastró hacia abajo", relata Andy McDonald.

"Pensé que no saldría vivo. Estaba solo, sin motos de agua cerca"

La experiencia del surfista de 61 años y el saber mantener la calma le permitieron salvar la vida.

"Pensé que no saldría vivo. Estaba solo, sin motos de agua cerca, a merced de esa bestia", explica Andy McDonald, que se zafó del ataque del tiburón blanco golpeando el agua con sus puños. Un compañero fue en su auxilio y ambos lograron alcanzar la arena tras 20 minutos de angustia total.

"Mi vela estaba flotando y me agarré a ella. Fue un esfuerzo increíble de mi amigo, porque no sabíamos si el tiburón seguía allí", recuerda Andy McDonald. Al salir del agua, la violencia de la mordida del tiburón se hizo evidente, al estar la tabla de McDonald sin una buena parte, la que se llevó el tiburón en el mordisco.

