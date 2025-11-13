Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Kettlebell

Carlos Andrade, el rey mundial de las pesas voladoras

El gaditano gana su tercer oro mundial de malabares con kettlebell, la pesa rusa de 16 kilos.

Carlos Andrade, el rey mundial de las pesas voladoras

Carlos Andrade, el rey mundial de las pesas voladoras

Publicidad

Antena 3 Deportes
Publicado:

Si ustedes han estado en un gimnasio y han levantado la famosa pesa rusa, la kettlebell, se habrán dado cuenta de lo que pesa. Pues imagínense si además hay que hacer malabares con ella. Les presentamos a Carlos Andrade, campeón del mundo

En eso de coger 16 kilos de hierro, hacerlos volar por los aires y recogerlos con elegancia, Carlos Andrade es campeón del mundo: "Muy emocionado con este primer premio, ya son tres años consecutivos defendiendo el título".

"Lo más importante es que no se te caiga"

Les sonarán de verlas por el gimnasio, pero probablemente nunca habían visto hacer malabares con ellas: "Realmente lo más importante es que no se te caiga la kettlebell al suelo. Las reglas son muy estrictas, parecidas a las de gimnasia, no puedes cometer fallos".

Y España se ha convertido en una potencia en esta disciplina tan desconocida como complicada. Asegura que tres minutos son como dos horas de ejercicio por el desgaste físico y mental: "Este deporte combina fuerza, resistencia, fluidez... gastas mentalmente porque te estas anticipando y gastas de forma explosiva".

Al nivel de rusos y americanos

Porque aunque este gaditano haga que parezca fácil, las lesiones son el rival más peligroso; de hecho, tienen refuerzo en la puntera de la zapatilla: "Si eso te cayera en el pie te haría daño", bromea. Curiosidades de un deporte que solo lleva cuatro años practicándose en España, pero en el que ya estamos al nivel de rusos y americanos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti: Horario y dónde ver el partido de las Nitto ATP Finals, en directo

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Fritz en las Nitto ATP Finals

Publicidad

Deportes

Intentan agredir y lanzan huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro

Atacan con huevos a Luis Rubiales en la presentación de su libro: "No sé si tenía un arma"

Djokovic, Federer y Nadal en el homenaje al balear en Roland Garros 2025

Rafa Nadal elige a los mejores tenistas de la historia y sorprende: "Soy humilde, pero los números...."

Carlos Andrade, el rey mundial de las pesas voladoras

Carlos Andrade, el rey mundial de las pesas voladoras

Carlos Alcaraz celebra la victoria sobre el estadounidense Taylor Fritz
ATP Finals

Carlos Alcaraz se mete en las semifinales de las ATP Finals

Pedro Vives con Carlos Alcaraz
Tenis

Pedro Vives y la desconocida labor de ser 'sparring' en el tenis: "Nadal y Alcaraz son muy buenos"

Fernando Alonso y Adrian Newey en la presentación del ingeniero con Aston Martin
Fórmula 1

Adrian Newey: "No tengo ni idea de cómo iremos en 2026"

El ingeniero jefe de Aston Martin rebaja las expectativas de cara a la próxima temporada. Los coches de Fórmula 1 se han convertido en bestias muy complejas", explica Adrian Newey.

Los Hermanos Pou abriendo la vía Vicios ocultos en los Picos de Europa
Escalada

Los hermanos Pou abren una nueva vía en los Picos de Europa: Vicios ocultos (7c+?/285m)

Iker y Eneko Pou abren una nueva vía, bautizada como Vicios ocultos, una escalada de 285 metros en el Tiro Pedabejo (Picos de Europa).

El momento del ataque del tiburón y el cómo quedó la tabla de Andy McDonald

Una cámara graba el momento exacto en que un tiburón blanco muerde la tabla de un surfista en Australia

Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al Clásico de LaLiga EA Sports

Xavi Hernández desvela el error que le costó el puesto en el Barcelona: "Me dije: 'Maldita sea, ¿qué me pasó?'"

Irene Montero y Luis Rubiales

Irene Montero responde a Rubiales: "Todavía no te has enterado de que un beso no consentido es violencia sexual"

Publicidad