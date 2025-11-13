Carlos Andrade, el rey mundial de las pesas voladoras

Si ustedes han estado en un gimnasio y han levantado la famosa pesa rusa, la kettlebell, se habrán dado cuenta de lo que pesa. Pues imagínense si además hay que hacer malabares con ella. Les presentamos a Carlos Andrade, campeón del mundo

En eso de coger 16 kilos de hierro, hacerlos volar por los aires y recogerlos con elegancia, Carlos Andrade es campeón del mundo: "Muy emocionado con este primer premio, ya son tres años consecutivos defendiendo el título".

"Lo más importante es que no se te caiga"

Les sonarán de verlas por el gimnasio, pero probablemente nunca habían visto hacer malabares con ellas: "Realmente lo más importante es que no se te caiga la kettlebell al suelo. Las reglas son muy estrictas, parecidas a las de gimnasia, no puedes cometer fallos".

Y España se ha convertido en una potencia en esta disciplina tan desconocida como complicada. Asegura que tres minutos son como dos horas de ejercicio por el desgaste físico y mental: "Este deporte combina fuerza, resistencia, fluidez... gastas mentalmente porque te estas anticipando y gastas de forma explosiva".

Al nivel de rusos y americanos

Porque aunque este gaditano haga que parezca fácil, las lesiones son el rival más peligroso; de hecho, tienen refuerzo en la puntera de la zapatilla: "Si eso te cayera en el pie te haría daño", bromea. Curiosidades de un deporte que solo lleva cuatro años practicándose en España, pero en el que ya estamos al nivel de rusos y americanos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.