Banco Sabadell alcanza un beneficio récord de 1.390 millones hasta septiembre, un 7,3 % más

Hasta el mes de septiembre, el Banco Sabadell logró un beneficio récord de 1.390 millones de euros, lo que supone un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Todo ello ocurre impulsado por el crecimiento del crédito y los recursos de clientes y por una menor dotación a provisiones.

En su primera presentación de resultados financieros tras el fracaso de la opa del BBVA sobre la entidad, el Sabadell ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la rentabilidad ROTE del grupo ha alcanzado el 15% (14,1 % recurrente), frente al 13,2% hace un año.

Este resultado marca un nuevo récord histórico para la entidad entre enero y septiembre, según informó este jueves el banco.

La inversión crediticia viva, excluyendo su filial británica TSB, alcanzó 120.103 millones de euros, un 8,1% más interanual. En España, el crédito creció en todos los segmentos, destacando el aumento del 26% en hipotecas, hasta 5.062 millones, y del 19% en crédito al consumo, que sumó 2.216 millones.

La cartera total de empresas también creció un 6,2%, con una producción de préstamos de 13.902 millones y financiación de circulante por 26.415 millones.

Por el lado de los recursos de clientes, el grupo sumó 219.450 millones de euros, un 7,8% más interanual. Los productos fuera de balance, fondos y seguros, aumentaron un 15,4%, hasta 51.670 millones, impulsados por las suscripciones netas positivas en fondos de inversión.

La ratio de morosidad del grupo bajó al 2,45%, mientras que la cobertura de préstamos dudosos mejoró hasta el 63,8%. Sin TSB, la morosidad fue del 2,75% y la cobertura alcanzó el 69,3%. Los activos problemáticos se redujeron hasta los 4.996 millones de euros.

Plan estratégico

El consejero delegado, César González-Bueno, destacó que los resultados del tercer trimestre, tras la OPA de BBVA, reafirman los objetivos del plan estratégico 2025-2027. El banco mantiene su previsión de retribuir 6.450 millones de euros a los accionistas durante el trienio.

González-Bueno avanzó que el dividendo por acción superará los 0,2044 euros abonados con cargo a 2024 y que la rentabilidad alcanzará el 16% al cierre del plan.

El Sabadell ya aprobó un segundo dividendo a cuenta de 0,07 euros brutos por acción, que se abonará el 29 de diciembre.

