Pedro Vives y la desconocida labor de ser 'sparring' en el tenis: "Nadal y Alcaraz son muy buenos"

Sabíamos lo de cruzar guantes en boxeo pero ¿y en el tenis? Pedro Vives ha pasado infinidad de bolas con Rafa Nadal y, ahora lo hace con Alcaraz en las NittoATP Finals. En Turín, el tenista mallorquín ejerce de sparring para los mejores jugadores del mundo. Alcaraz se lleva los aplausos tras el entrenamiento aunque para que Carlitos no pierda eficacia en sus golpes ahí está él. Delante de la red no ve diferencias entre ambos.

Antena 3 Deportes habla con el jugador mallorquín de 24 años en la ciudad italiana. Con Carlitos también coincidió apenas siendo un niño en el Real Club de Tenis Barcelona. Le pedimos una valoración de ambos. "Los dos son muy buenos, y los dos ganan muchos partidos. Con Nadal, siendo mallorquín y teniendo 16 años, entrenar con mi ídolo era un sueño", explica Pedro Vives a Antena 3 Deportes.

Pedro ha sido invitado por el torneo para ser uno de los 'hittings sparrings' que están a disposición de los ocho finalistas del año. "Voy con mucha ilusión a cualquier entrenamiento al que me citen. Aprendo así de los mejores, el peor tenista con el que puedes pasar bolas es el diez del mundo", señala Pedro Vives, actual 463 de la ATP.

De estar entrenando en su casa, dice, mejor aquí, donde "poder aprender de ellos, hablar con ellos y convivir dos semanas la verdad no tiene precio". "He jugado sets de entreno con Fritz, Shelton o De Miñaur", destaca Pedro Vives Marcos.

El sparring debe de tener un juego similar al del próximo rival en el cuadro con el que entrene. Y Pedro tiene que adaptarse al trabajo que le piden sobre la pista los otros jugadores. "Si tengo que sacar quince o veinte minutos pues lo hago, si tengo que restar quince o veinte minutos pues los resto", cuenta el tenista mallorquín.

Licenciado en Economía en la Universidad de Texas, Pedro Vives ha regresado a España para jugar en la ATP. Ya dispone de puntos para hacerlo, los logró con 16 años. "Intentaré jugar algún cuadro de clasificación para un Grand Slam". Pedro es ahora el 463 del ranking mundial y disfruta de su trabajo. Desde muy pequeño ya empuñaba una raqueta en su ciudad natal, Mallorca.

