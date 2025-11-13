Irene Montero responde a Rubiales: "Todavía no te has enterado de que un beso no consentido es violencia sexual"

Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, fue entrevistado el pasado martes en El Chiringuito por Josep Pedrerol y defendió que tuvo consentimiento de Jenni Hermoso en el beso que le propino tras la final del Mundial y por la que acabó siendo juzgado y condenado.

"Como presidente tenía que haber estado más frío, más institucional. No, no pido perdón a Jenni Hermoso porque yo le pregunté y ella me dijo 'vale'. Yo no voy a cambiar mi primer testimonio como han hecho otros, como ha hecho Jenni. Yo le pedí permiso y ella me dijo 'vale'. Además, un beso de emoción sin ninguna connotación sexual a plena luz de 80.000 personas", aseguró Luis Rubiales.

En un momento de la entrevista, el que fuera presidente de la RFEF acusó a Pedro Sánchez de usar el tema del beso a Jenni Hermoso como una "cortina de humo" para aprobar la amnistía, señalando que se produjo "un movimiento inmediato de la extrema izquierda de nuestro país con unos intereses claros dirigidos, con una realidad paralela creada y con un cambio de guion inmediato". En esa parte de la entrevista, Luis Rubiales cagró contra Yoland Díaz y también contra Irene Montero.

"Yolanda Díaz en primer lugar me priva de la presunción de inocencia. Me priva de la presunción de inocencia que todo español tiene que tener. Pero cuando tiene un problema interno de una índole igual o mayor, lo del 'sí te creo, hermana sí te creo' parece que se le olvida", indicó Rubiales.

"Probablemente, Irene Montero se aprendió el nombre de Jenni Hermoso ese día porque no se sabía el nombre de ninguna ni le ha interesado el fútbol femenino jamás", apuntó el expresidente de la RFEF.

Irene Montero: "Vaya, otro hombre desconsolado al que las feministas hemos arruinado la vida"

Esas palabras de Luis Rubiales han sido contestadas por la propia Irene Montero, secretaria política de Podemos y exministra de Igualdad. La dirigente de Podemos ha tirado de ironía para recordar al expresidente de la RFEF que "un beso no consentido es violencia sexual".

"Vaya, otro hombre desconsolado al que las feministas hemos arruinado la vida y ya solo le queda ir a los programas de fútbol a llorar...", comienza asegurando Irene Montero en su cuenta de Instagram.

"A ver, Rubiales, que el problema no es que yo no tenga ni puta idea de fútbol. El problema es que, a día de hoy, tú todavía no te has enterado de que un beso no consentido es violencia sexual. ¡Qué malas somos las feministas, eh!", concluye irónica Irene Montero.