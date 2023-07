Carlos Alcaraz - Jeremy Chardy: Horario y dónde ver hoy el partido de Wimbledon

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, parte como uno de los grandes favoritos para ganar el prestigioso Grand Slam de Wimbledon. El murciano es el primer cabeza de serie que no es Nadal, Djokovic, Federer o Murray desde el año 2003.

Nuestro Carlitos arrancará el torneo tras ganar en Queen's su primer título en hierba con solo 20 años consiguiendo además ganar torneos en las tres superficies (tierra, dura y hierba) antes que el Big Three.

Por otra parte, este domingo, entrenó con un aparatoso vendaje en su muslo derecho que hizo saltar las alarmas pese a ser una medida de protección. Desde su entorno aseguran que no es nada grave y más tarde el propio tenista ha confirmado que está sano y preparado para encarar el torneo.

"No tengo dolor, el vendaje es solo precaución"

"El vendaje es solo precaución. Me siento bien. Con confianza para lograr un buen resultado. No tengo ningún dolor. Empecé Queen's sin expectativas de ganarlo, y me lo llevé. Fue genial poder estar a ese nivel. Gané mucha confianza. Ahora llego a Wimbledon con mucha confianza y confiando en que puedo lograr un gran resultado aquí. Obviamente, el gran favorito es Djokovic. No hay duda, pero mis expectativas son altas. Creo que podré meter presión a los otros jugadores, incluso a Djokovic", aseguró Alcaraz.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Chardy

Carlos Alcaraz debutará en Wimbledon el próximo martes 4 de julio ante el Jeremy Chardy, francés de 36 años y que ya ha anunciado que este será su último torneo como profesional. El partido no arrancará antes de las 12 horas pero todavía no se conoce el horario definitivo.

El debut del de El Palmar podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con el minuto a minuto, la crónica y las posteriores declaraciones.