Six Kings Slam

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: Horario, estadísticas y dónde ver en directo la final del Six Kings Slam

Los dos mejores tenistas del planeta se dan cita de nuevo en la final del Six Kings Slam, donde Sinner reinó el año pasado y en el que se repartirá el mayor premio en la historia de este deporte. Consulta la hora y dónde ver la gran final.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del Six Kings Slam 2025

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del Six Kings Slam 2025EFE/Antena 3

Alcaraz y Sinner no perdonan ni las exhibiciones... El número 1 y 2 del mundo jugarán de nuevo la final del Six Kings Slam después de arrasar a Fritz y Djokovic respectivamente en semifinales.

Reedición de la final de 2024

Los dos mejores jugadores del planeta ya disputaron la final de 2024, edición en la que se impuso el transalpino en tres sets, por lo que Carlitos buscará la revancha y el mayor premio en la historia de este deporte: 6 millones de dólares.

Ninguno de los dos ofreció duda alguna en sus partidos, Alcaraz desesperó a un Fritz que llegaba lanzado y que aplastó a Zverev en cuartos; mientras que Sinner, hizo lo propio con Tsitsipas (6-2 y 6-3) y Novak Djokovic en semifinales (6-4 y 6-2). El italiano ha jugado un partido más al no ser cabeza de serie.

Tanto el español como el italiano ya tienen asegurado -al igual que los otros cuatro participantes- el millón y medio solo por participar, pero quien consiga imponerse este sábado se irá de Riad con 6 millones de dólares (5,4 millones de euros).

17º enfrentamiento

Los dos primeros del rankings protagonizarán el 17º enfrentamiento entre ambos, aunque tanto este duelo como el del año pasado en Riad no cuentan para el balance oficial al ser torneos de exhibición. No obstante, el murciano se ha llevado 10 de los 15 partidos oficiales. Además, Alcaraz también se impone en pista dura, donde ha ganado siete de los nueve duelos oficiales, sin contar el que perdió el año pasado en la final de este torneo. En lo referente a 2025, Carlitos se ha impuesto en cuatro de los cinco duelos, perdiendo 'solo' la final de Wimbledon.

Alcaraz, muy superior a Sinner en 2025

El español está viviendo la "mejor temporada" de su carrera tras volver al número 1 y conquistar 8 títulos, incluidos dos Grand Slams y tres Masters 1.000. Por contra, Sinner, que es número 2 del mundo, entre el nivel de Carlitos y los tres meses que estuvo sin competir por la sanción, 'apenas' ha levantado tres trofeos (Open de Australia, Wimbledon y Pekín), habiendo perdido cuatro finales... y todas ante Alcaraz (Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open).

Hora y dónde ver la final del Six Kings Slam entre Alcaraz y Sinner

Alcaraz y Sinner disputarán la final del Six Kings Slam este sábado 18 de octubre a las 20:00 en España (21:00 hora local) en el ANB Arena de Riad, un encuentro que podrás seguir en directo con la retransmisión y la última hora aquí, en la web de Antena 3 Deportes. Justo antes se enfrentarán Fritz y Djokovic en el partido por el tercer puesto.

