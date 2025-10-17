El mensaje de Fernando Alonso a Norris y Piastri: "Si yo liderara el Mundial con el mejor coche... no pierdo el título"

Fernando Alonso quiso bromear y a la vez mandar un mensaje a los dos pilotos de McLaren -Norris y Piastri- que llevan toda la temporada luchando por proclamarse campeones del mundo, en el caso de ambos sería por primera vez.

El Mundial, cosa de dos... ¿o de tres?

En estos momentos y a falta de seis Grandes Premios, además de tres carreras al sprint, Piastri lidera el Mundial con 22 puntos de diferencia (336) respecto a su compañero (314), sin embargo, en las últimas semanas Max Verstappen ha ido recortando puntos a los dos pilotos de McLaren, que tiene 63 puntos menos que Oscar y a 41 de Norris.

"Los pilotos de McLaren deberían tener puntos suficientes para que uno de los dos gane el Mundial, pero Max..."

Y sí, Fernando Alonso, que sueña con volver a estar en una tesitura parecida, se ha pronunciado sobre el asunto: "Los pilotos de McLaren deberían tener puntos suficientes para que gane uno de los dos, pero ya vimos a Max en 2021, que ganó el título con un coche inferior al Mercedes en Abu Dhabi... Max es increíble y si hay alguien que puede superar ese déficit es él", explicó el piloto de Aston Martin.

"Si yo lidero el campeonato con el mejor coche... no pierdo el título"

Por otra parte, el bicampeón del mundo dejó su habitual perla: "Si yo lidero el campeonato con el mejor coche... no pierdo el título".

Alonso, por su parte, afronta otro fin de semana complicado, esta vez en Austin (Estados Unidos), donde el Aston Martin parece que estará lejos del top 10. Pese a todo, 'Magic' espera sacarse algún truco de la chistera para colocar el AM25 lo más arriba posible: "Hemos tenido retos en las últimas temporadas, en 2023 el coche iba muy bien y nos costó. Tenemos que hacer algo distinto que en los últimos dos años para poder puntuar. Venimos del rendimiento de Singapur, ese ritmo alto. Es un fin de semana al sprint y eso es una ventaja para nosotros. Saltamos a pista y tenemos la clasificación, estoy listo para aprovechar una oportunidad", sentenció.

Se avecina otro finde complicado en Austin

Además, Alonso, por primera vez en la temporada, afrontará un Gran Premio estando por delante de su compañero compañero Lance Stroll en el Mundial de Pilotos (36 a 32), que por varios golpes de suerte y también buenas actuaciones había conseguido sumar muchos puntos en carreras concretas. Eso sí, en clasificación... 0-15 favorable al ovetense esta temporada. Todo volvió a la normalidad. Y demasiado ha tardado...

