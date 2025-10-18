Araújo salva a un Barça mediocre en el 93' y mete presión al Madrid (2-1)

Apareció Araújo en el 93' para rescatar a un Barça que iba directo a su tercer pinchazo consecutivo... El venezolano salvó algo más de dos puntos tras marcar en el tiempo de añadido ante el Girona (2-1) y poner como líder de Liga al Barça a la espera de lo que haga el Real Madrid en el Coliseum este domingo.

Cortes de manga de Flick

Flick fue expulsado en el descuento tras protestar por el poco tiempo de añadido (4 minutos) y celebró el gol de Araújo con dos cortes de manga (dirigidos al equipo arbitral).

El Girona perdonó y Araújo fue 'cruel'

Ni Lamine, ni Rashford, ni Bardghji... y con las bajas de Lewandowski, Raphinha y Ferran, Ronald Araújo se erigió como héroe en Montjuic para salvar dos puntos y evitar que los blancos pudieran irse a más de cuatro si este domingo vencían al Getafe. La actuación del Barça fue mediocre, el Girona perdonó varios goles cantados (tres mano a mano) en la primera parte y también alguno en la segunda, pero el equipo de Flick tuvo que resolver antes el partido.

El Barça rozaba su tercer pinchazo consecutivo

El problema es que echó y mucho de menos a sus killers, y tuvo que ser un central -reconvertido hoy en delantero por Hansi- el que salvara los muebles cuando Manzano tenía el silbato prácticamente en la boca. Se quitó la camiseta y fue a celebrarlo con la grada, que menos mal que está a varios metros al ser un estadio olímpico. No era para menos, aparte de los dos puntos que habría perdido el Barça, el golpe moral habría sido tremendo teniendo en cuenta que era el tercer pinchazo consecutivo.

Pedri abrió la lata en el 13' y Witsel igualó la contienda en el 20 tras un golazo de chilena, a partir de ahí el equipo de Michel pudo haber ampliado el resultado, pero cuando perdonas ante un grande... sueles pagarlo. Es lo que hizo el Barça en la segunda, perdonó varias ocasiones pero ni aun así se dejó puntos, y eso que Manzano no vio un claro penalti a Rashford por manotazo 10 minutos antes. La calidad y el empuje final de los locales decantó un partido trampa, por las bajas del Barça y porque este Girona no es el de comienzo de temporada (3 de 21), la victoria ante el Valencia en Mestalla hace dos semanas resucitó a un equipo que hoy murió en la orilla.

Y es que en el fútbol el resultado lo es todo, la sensación del Barça no cambia, pero sí lo hace el haberse llevado los tres puntos y el encarar el Clásico pegado al Madrid (2 puntos), o incluso por delante si el conjunto de Xabi cae mañana ante el Getafe. En una semana, el Bernabéu acogerá el primer Clásico de la temporada. Ahí no estará Flick en la banda, tampoco Lewandowski, Olmo y Joan García, Raphinha y Ferran serán duda hasta el final.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.