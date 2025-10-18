Más de 250 invitados, móviles prohibidos y actuaciones en directo: así es la boda de Stella Banderas en un monasterio de Valladolid

No será en Málaga, la tierra natal de su padre y donde nació la novia. Sin embargo, Stella del Carmen Banderas ha elegido España para celebrar su boda con el empresario Alex Gruzynski. Ambos han reunido a unos 250 invitados en el hotel Abadía RetuertaLeDomaine, un antiguo monasterio del siglo XII reconvertido en un prestigioso establecimiento de lujo situado en Sardón del Duero, Valladolid.

Este monasterio situado en plena campiña vallisoletana está totalmente blindado a ojos curiosos. En las afueras del Monasterio de Santa María de Retuerta, ya hay carpas montadas y los trabajadores han firmado contratos de confidencialidad. Asimismo, y para garantizar la máxima intimidad, los móviles estarán prohibidos.

Invitados confirmados y asistentes previos

Este enlace contará con unos 250 invitados. Entre los rostros que no se perderán este evento, están los padres de la novia, Antonio Banderas y Melanie Griffith, además de la abuela de Stella del Carmen, Tippi Hedren.

También se espera la presencia de sus hermanastras Dakota y Grace Johnson, así como el padre de las mismas, el actor Don Johnson.

Amplio dispositivo de seguridad por la celebración de esta boda

El programa del día, diseñado con un marcado carácter privado, incluye un cóctel en los jardines de la abadía, una comida de gala, y como cierre, una fiesta con barra libre y actuaciones en directo. Tal y como ha detallado el diario El Norte de Castilla, se ha reforzado de forma notable la logística. Desde el monasterio, han contratado a más de 150 extras entre los que se incluyen camareros, chóferes y personal de apoyo.

Además, se ha previsto un dispositivo de seguridad para limitar el acceso por tierra y aire.

Según El Norte de Castilla, el hotel estará reservado para las familias Banderas y Gruszynski durante cinco días. Por este motivo, y tal y como muestra el gestor de reservas dentro de la página web del hotel, no es posible reservar ninguna de las habitaciones de Abadía Retuerta hasta el próximo 20 de octubre.

Rumores sobre la actuación de Chris Martin y presencia de artistas de Hollywood

Tal y como ha adelantado el medio Tribuna Valladolid, Chris Martin, el vocalista de Coldplay, podría ser uno de los invitados de esta boda. Al parecer, el vocalista podría ofrecer una actuación musical en honor a los recién casados.

Durante el pasado mes de agosto, Antonio Banderas declaró a la revista ¡Hola! que era muy emocionante "ver a mi hija vestida de novia" ya que es uno de "los momentos más bonitos" en la vida del actor.

Asimismo, Antonio Banderas aseguró que es un orgullo que Stella celebre su enlace en España porque "es su manera de reconectar con sus raíces y de compartir su tierra con su futuro marido y con toda la familia", detalló.

