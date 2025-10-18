Un futbolista juvenil le arranca parte de un dedo a otro de un mordisco en pleno partido en Málaga

Lo (casi) nunca visto en el fútbol... Un jugador juvenil del C.F. Juventud Veleño La Cantera de Vélez-Málaga ha sufrido la amputación parcial de un dedo de su mano izquierda tras recibir un mordisco por parte de un futbolista rival en pleno partido.

Ocurrió el pasado domingo

El hecho tuvo lugar el pasado domingo 12 de octubre en un encuentro perteneciente a las categorías inferiores del fútbol malagueño, concretamente en el estadio Vivar Téllez de Vélez-Málaga y en un duelo que enfrentaba al mencionado C.F Juventud Veleño y a la Unión Deportiva Algarrobo.

El partido había transcurrido con cierta normalidad pero fue al final de este, después de que los visitantes empataran (2-2) en el 90', cuando comenzaron las trifulcas. Después de una acción violenta el árbitro se vio obligado a expulsar a dos jugadores, uno de cada equipo. No obstante, fue en el minuto 96 cuando el conjunto local marcó el 3-2 y los jugadores de ambos equipos comenzaron a pelearse en medio del campo. Pese a que los entrenadores "intentaron separarles en todo momento" hubo un incidente en el que tres jugadores del Juventud Veleño presuntamente comenzaron a golpear a uno del Algarrobo.

"Tras un puñetazo cerró la boa y le pillo una parte del dedo"

Parece ser que fue en esta trifulca cuando un jugador del Veleño golpeó en la cara al del Algarrobo y este, en defensa propia y tras un acto reflejo "cerró la boca para defenderse con la mala suerte de que le pilló una pequeña parte del dedo", explicó al Diario SUR Manuel Rojo, directivo de la Unión Deportiva Algarrobo.

Desgraciadamente y pese a que esa porción del dedo fue recuperada del suelo, los médicos no pudieron reconstruirlo y se vieron obligados a amputarle parte de la falange del dedo corazón de la mano izquierda. Los dos jugadores involucrados se han denunciado mutuamente y la Policía está investigando los hechos. La víctima tiene 17 años y el presunto agresor 18.

Hasta siete jugadores han visto como la Federación malagueña les ha retirado las fichas federativas, y lógicamente ambos equipos se han pronunciado para lamentar lo sucedido.

"No más agresiones, no más miedo..."

"El fútbol no se juega con violencia. Se juega con pasión, se vive con respeto. Cada partido es una oportunidad para enseñar valores, para unir generaciones, para celebrar lo que somos como comunidad. Pero cuando la violencia entra en escena -en las gradas, en el campo o en redes- todos perdemos. No más insultos. No más agresiones. No más miedo. Desde nuestro club decimos basta. Apostamos por un fútbol que educa, que incluye, que construye. Porque el verdadero rival no está en el otro equipo: está en la intolerancia, el odio y la indiferencia. Juguemos limpio. Animemos con orgullo. Seamos ejemplo", publicó el C.F. Juventud Veleño La Cantera de Vélez-Málaga en sus redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.