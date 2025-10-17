Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere el piloto Jorge Brandao tras chocar contra una duna en la última etapa del Rally de Marruecos

El portugués sufrió un grave accidente en la última etapa y a falta de 2 kilómetros para el final. Soñaba con participar en solitario en la próxima edición del Dakar.

El piloto Jorge Brandao

El piloto Jorge BrandaoInstagram: jorge_brandao_ab

Luto en el mundo de los rallys. Jorge Brandao, piloto de motos portugués de 46 años, ha muerto este viernes después de sufrir un grave accidente mientras disputaba el Rally de Marruecos.

Sufrió un grave accidente en el kilómetro 214

"Hoy, 17 de octubre, durante la quinta etapa del Rally de Marruecos, una vuelta a Erfoud, el motociclista Jorge Brandao, que participaba en la carrera por segunda vez, sufrió un accidente en las dunas en el kilómetro 214. Fue atendido rápidamente por médicos en un helicóptero medicalizado, que lo trasladaron al hospital de Erfoud, donde falleció a las 13:55. El Rally de Marruecos ofrece sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos", informó la organización del rally marroquí.

Ocurrió a 2 km de la meta... y en la última etapa

Como se apunta en la nota, Brandao fue atendido lo antes posible pero prácticamente poco después de llegar al hospital perdió la vida. El accidente tuvo lugar a apenas dos kilómetros de la meta y en la última etapa de la prueba... El piloto perdió el control de su motocicleta y sufrió un fuerte impacto contra una duna.

Soñaba con correr el Dakar en solitario

El portugués, también empresario, soñaba con participar este año, y en solitario, en el Rally Dakar de motos, prueba en la que ya compitió el año pasado, pero como copiloto del español Carlos Vento. En el Rally de Marruecos corría con el equipo 'Old Friends Rally'.

