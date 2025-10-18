Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

GAZA

Once personas, entre ellas siete menores, mueren en un nuevo un ataque israelí contra un minibús en Gaza pese al alto el fuego

El Ejército israelí asegura que el vehículo era "una amenaza inminente", mientras Hamás denuncia una "masacre premeditada" y acusa a Israel de violar la tregua.

Gaza

GazaEuropa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Once personas, todas de una misma familia, murieron este viernes tras un nuevo ataque del Ejército israelí contra un minibús civil en el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza. Entre las víctimas hay siete menores y dos mujeres, según informó el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal.

"El vehículo cargaba once civiles, incluyendo siete menores y dos mujeres, todos de la misma familia. Habría sido posible advertirles o hablar con ellos de manera que no hubiera llevado a la muerte", señaló Basal en un comunicado difundido a última hora del viernes.

Israel justifica el ataque y Hamás lo tacha de "crimen total"

El Ejército israelí reconoce haber atacado el minibús y ha afirmado a EFE que el vehículo "se acercó a las tropas de manera que fue percibido como una amenaza inminente". Según su versión realizaron "disparos de advertencia" antes de "eliminar la amenaza". Hamás, por su parte, ha condenado el ataque y lo califica de violación flagrante del alto el fuego, asegurando que "revela la intención premeditada de la ocupación israelí de atacar a civiles indefensos sin justificación".

Los hechos ocurrieron a raíz de que el vehículo cruzara la llamada "línea amarilla", una frontera imaginaria establecida tras el inicio de la tregua y hasta la que el Ejército israelí debía retirarse. Sin embargo, según el acuerdo, el alto el fuego rige en toda la Franja de Gaza, por lo que estos actos han sido interpretados como una ruptura del pacto.

Más de 30 muertos desde la firma del alto el fuego

Desde que comenzó la tregua, al menos 30 palestinos han sido asesinados por cruzar esa línea, la mayoría mientras intentaban volver a sus casas. Israel sostiene que actúa en legítima defensa, amparándose en los protocolos militares que permiten abrir fuego cuando sus tropas se sienten amenazadas. Sin embargo, organizaciones humanitarias y autoridades gazatíes aseguran que esta interpretación ha derivado en múltiples masacres de civiles.

Un balance devastador en Gaza

Las autoridades del enclave palestino cifran en 67.967 los muertos y 170.179 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Añaden que las cifras reales podrían ser mucho mayores, ya que muchos cuerpos siguen bajo los escombros o en zonas inaccesibles por los continuos ataques.

Israel, por su parte, ha liberado a más de 1.900 presos palestinos y ha entregado 120 cuerpos de fallecidos durante la ofensiva. No obstante, sigue sin autorizar la entrada de ayuda humanitaria en los niveles acordados, alegando retrasos en la entrega de cadáveres por parte de Hamás, que afirma carecer de los medios necesarios para recuperarlos entre los edificios destruidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La policía británica prueba pulseras electrónicas para ladrones reincidentes para controlar sus pasos

Policía de Reino Unido

Publicidad

Mundo

Imagen de la Policía de Ecuador

Encuentran en una lavadora el cuerpo descuartizado de una mujer que llevaba desaparecida 12 días

Gaza

Once personas, entre ellas siete menores, mueren en un nuevo un ataque israelí contra un minibús en Gaza pese al alto el fuego

Captura de pantalla del Tribunal de Magistrados de Adelaida.

Una madre se inventa que su hijo tiene cáncer y recauda más de 6.000 euros: le afeitó la cabeza y vendó al menor para hacerlo creíble

Ceremonia llevada a cabo por el ejército Israelí en Gaza en memoria del secuestrado israelí Eliyahu Margalit
Rehenes

Israel identifica el cuerpo del último rehén entregado por Hamás

Cigarrillo
Abuso de menores

Una madre es condenada por quemar con cigarrillos a su hijo y alimentarlo con comida de perro

Imagen de archivo del príncipe Andrés
Epstein

El príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a sus títulos por las acusaciones sobre posibles vínculos con Epstein

El príncipe Andrés ha indicado que niega "rotundamente" todas las acusaciones contra él y afirmó que la decisión priorizaba su "deber" hacia la familia y su país.

Donald Trump
Gasto en defensa

Trump dice que España debería recibir una "reprimenda" por el gasto en defensa: "No ha sido leal con la OTAN"

Trump vuelve a acusar a España de no subir el gasto en defensa y asegura que es algo "es muy malo".

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una imagen de archivo.

El príncipe Andrés anuncia que renunciará a todos sus títulos reales para no "distraer" a la familia real británica

Un piloto del Ejército del Aire en Lituania declara a Antena 3 Noticias

Los pilotos de los Eurofighter españoles aseguran que se han enfrentado a 20 incidentes estos 2 últimos meses en Lituania

Alejandra Esquin 'Babay_demoni'

Muere en circunstancias extrañas la influencer Baby Demoni a los 24 años

Publicidad