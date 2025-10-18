Once personas, entre ellas siete menores, mueren en un nuevo un ataque israelí contra un minibús en Gaza pese al alto el fuego

Once personas, todas de una misma familia, murieron este viernes tras un nuevo ataque del Ejército israelí contra un minibús civil en el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza. Entre las víctimas hay siete menores y dos mujeres, según informó el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal.

"El vehículo cargaba once civiles, incluyendo siete menores y dos mujeres, todos de la misma familia. Habría sido posible advertirles o hablar con ellos de manera que no hubiera llevado a la muerte", señaló Basal en un comunicado difundido a última hora del viernes.

Israel justifica el ataque y Hamás lo tacha de "crimen total"

El Ejército israelí reconoce haber atacado el minibús y ha afirmado a EFE que el vehículo "se acercó a las tropas de manera que fue percibido como una amenaza inminente". Según su versión realizaron "disparos de advertencia" antes de "eliminar la amenaza". Hamás, por su parte, ha condenado el ataque y lo califica de violación flagrante del alto el fuego, asegurando que "revela la intención premeditada de la ocupación israelí de atacar a civiles indefensos sin justificación".

Los hechos ocurrieron a raíz de que el vehículo cruzara la llamada "línea amarilla", una frontera imaginaria establecida tras el inicio de la tregua y hasta la que el Ejército israelí debía retirarse. Sin embargo, según el acuerdo, el alto el fuego rige en toda la Franja de Gaza, por lo que estos actos han sido interpretados como una ruptura del pacto.

Más de 30 muertos desde la firma del alto el fuego

Desde que comenzó la tregua, al menos 30 palestinos han sido asesinados por cruzar esa línea, la mayoría mientras intentaban volver a sus casas. Israel sostiene que actúa en legítima defensa, amparándose en los protocolos militares que permiten abrir fuego cuando sus tropas se sienten amenazadas. Sin embargo, organizaciones humanitarias y autoridades gazatíes aseguran que esta interpretación ha derivado en múltiples masacres de civiles.

Un balance devastador en Gaza

Las autoridades del enclave palestino cifran en 67.967 los muertos y 170.179 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Añaden que las cifras reales podrían ser mucho mayores, ya que muchos cuerpos siguen bajo los escombros o en zonas inaccesibles por los continuos ataques.

Israel, por su parte, ha liberado a más de 1.900 presos palestinos y ha entregado 120 cuerpos de fallecidos durante la ofensiva. No obstante, sigue sin autorizar la entrada de ayuda humanitaria en los niveles acordados, alegando retrasos en la entrega de cadáveres por parte de Hamás, que afirma carecer de los medios necesarios para recuperarlos entre los edificios destruidos.