Feijóo anuncia un plan para autónomos y dice que su dinero "no puede ser para pagar chistorras ni prostitutas"

El líder de los populares avanza que se eximirá del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales.

Tania Taboada
Publicado:

El presidente nacional del PP se reúne este sábado en Soria con autónomos para "escuchar" sus propuestas y denunciar el "sablazo" que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez con la propuesta para elevar la cuota a este colectivo a partir de 2026, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

El líder de los populares se compromete a presentar un plan integral de autónomos y asegura que "bajar impuestos no es una opción, es una obligación y mi compromiso".

Recalca Feijóo que el dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas. "Entiendo perfectamente la rabia del q paga, paga y paga, para q otros se lo lleven. Es un sinsentido que el gobierno quiera subirle los impuestos a 3 millones de españoles, para recaudar 6.000 millones más", denuncia el popular, al tiempo que avanza que eximirá del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales. "Se pasará de una declaración de IVA por trimestre a una al año", adelanta.

Sobre la propuesta del Gobierno

Tanto los populares como otros grupos parlamentarios han rechazado la propuesta que el Gobierno de Sánchez, que elevó este lunes a las organizaciones de autónomos y sindicales, que recoge subidas de cuotas de manera progresiva para los autónomos en el periodo 2026-2031 y que en la práctica supondría que una persona con ingresos de 670 euros pagaría una cuota de 217 euros.

Ante esta propuesta de los socialistas, el líder popular considera que el Gobierno de Sánchez está "llevándose por delante a la clase medida" con medidas como el "sablazo" que prepara a los autónomos. "Ningún país puede salir adelante desde el castigo a quien trabaja. En España tiene que volver a valer la pena trabajar", dijo este martes en Barcelona.

El PP considera que "la decisión del Gobierno de subir los impuestos a los autónomos merece de toda la atención por parte del PP" y por eso Feijóo ha viajado este sábado a Soria "para escuchar sus problemas y evidenciar la cercanía del partido con sus reivindicaciones" y presentar el plan de los populares.

