Hansi Flick 'estalla' contra la prensa por 'el caso Lamine': "Es una mierda, ese rumor es basura..."

¿Obligó Deco a Flick a alinear a Lamine ante el PSG pese a llegar tarde? Ese es el rumor que está corriendo en Can Barça las últimas horas... Y Hansi Flick, más rotundo y enfadado que nunca, ha salido al paso para desmentirlo en la rueda de prensa previa al Barça-Girona de este sábado en la jornada 9 de Liga.

"Ese rumor es basura, una mierda, quien lo diga miente"

"Me gustaría saber de dónde saca el rumor... Es una mierda, no es así. En este club, con Deco y con el resto de profesionales tengo una relación de verdad. Creo en mi trabajo. Tengo confianza y no nos lo pedirían, es un rumor basura. Quien lo ha dicho ha mentido", explicó.

Al técnico germano parece molestarle mucho cualquier filtración o rumor que afecte a la relación entre personas importantes dentro del club, y en el último 'rumor' Deco y él se han visto involucrados. Noticias que, según Flick, podrían desestabilizar al equipo, y especialmente a su jerarquía en el banquillo. Una máxima que ha mantenido siempre el ex del Bayern es que castiga sin jugar, o sin poner de titular, a cualquier jugador que llegue tarde a un entrenamiento.

"¿El Villarreal-Barça en Miami? No estoy contento..."

Flick, por otra parte, reconoció no estar "contento" con el Villarreal-Barça que finalmente se jugará en Miami: "Los jugadores no están contentos, yo no estoy contento... pero LaLiga ha decidido que se juegue este partido en Miami y lo jugaremos", explicó antes de responder preguntas sobre el tema que más preocupa a los aficionados culés: la plaga de lesiones.

Plaga de lesiones

"Tenemos que gestionar la situación, es como es. Quizás mañana La Masía tenga una oportunidad. Ya veremos qué ocurre", dijo Hansi tras conocerse este mismo viernes la lesión de Ferran, que llegó tocado tras los partidos con España. El actual campeón de Liga afrontará el encuentro ante el Girona este sábado sin muchos de sus habituales, aunque Lamine sí estará. Estas son las bajas para mañana:

Joan García

Gavi

Lewandowski

Ferran Torres

Dani Olmo

Raphinha

Ter Stegen

Por otra parte, además de Lamine, que no es seguro que parta de titular, vuelve Fermín López. Los únicos tres delanteros con los que contará Flick son Rashford, Bardghji y Lamine. El Girona, eso sí, solo ha sumado 6 de 24 puntos y está en puestos de descenso, aunque en su último partido ganó en casa al Valencia y ante Espanyol y Athletic consiguió rascar un empate.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.