Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Polémica Barça

Hansi Flick 'estalla' contra la prensa por 'el caso Lamine': "Es una mierda, ese rumor es basura..."

El técnico alemán se mostró contrariado ante los periodistas y no quiso lamentar en exceso la plaga de lesiones que sufre su equipo. Ferran, el último en caer.

Hansi Flick durante un entrenamiento con el Bar&ccedil;a

Hansi Flick durante un entrenamiento con el BarçaRedes sociales: @FCBarcelona_es

Publicidad

¿Obligó Deco a Flick a alinear a Lamine ante el PSG pese a llegar tarde? Ese es el rumor que está corriendo en Can Barça las últimas horas... Y Hansi Flick, más rotundo y enfadado que nunca, ha salido al paso para desmentirlo en la rueda de prensa previa al Barça-Girona de este sábado en la jornada 9 de Liga.

"Ese rumor es basura, una mierda, quien lo diga miente"

"Me gustaría saber de dónde saca el rumor... Es una mierda, no es así. En este club, con Deco y con el resto de profesionales tengo una relación de verdad. Creo en mi trabajo. Tengo confianza y no nos lo pedirían, es un rumor basura. Quien lo ha dicho ha mentido", explicó.

Al técnico germano parece molestarle mucho cualquier filtración o rumor que afecte a la relación entre personas importantes dentro del club, y en el último 'rumor' Deco y él se han visto involucrados. Noticias que, según Flick, podrían desestabilizar al equipo, y especialmente a su jerarquía en el banquillo. Una máxima que ha mantenido siempre el ex del Bayern es que castiga sin jugar, o sin poner de titular, a cualquier jugador que llegue tarde a un entrenamiento.

"¿El Villarreal-Barça en Miami? No estoy contento..."

Flick, por otra parte, reconoció no estar "contento" con el Villarreal-Barça que finalmente se jugará en Miami: "Los jugadores no están contentos, yo no estoy contento... pero LaLiga ha decidido que se juegue este partido en Miami y lo jugaremos", explicó antes de responder preguntas sobre el tema que más preocupa a los aficionados culés: la plaga de lesiones.

Plaga de lesiones

"Tenemos que gestionar la situación, es como es. Quizás mañana La Masía tenga una oportunidad. Ya veremos qué ocurre", dijo Hansi tras conocerse este mismo viernes la lesión de Ferran, que llegó tocado tras los partidos con España. El actual campeón de Liga afrontará el encuentro ante el Girona este sábado sin muchos de sus habituales, aunque Lamine sí estará. Estas son las bajas para mañana:

  • Joan García
  • Gavi
  • Lewandowski
  • Ferran Torres
  • Dani Olmo
  • Raphinha
  • Ter Stegen

Por otra parte, además de Lamine, que no es seguro que parta de titular, vuelve Fermín López. Los únicos tres delanteros con los que contará Flick son Rashford, Bardghji y Lamine. El Girona, eso sí, solo ha sumado 6 de 24 puntos y está en puestos de descenso, aunque en su último partido ganó en casa al Valencia y ante Espanyol y Athletic consiguió rascar un empate.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Caos en Údine con el Italia - Israel: protestas, lanzamiento de bengalas, cargas policiales, varios heridos...

Una imagen de la protesta en Údine, Italia

Publicidad

Deportes

Hansi Flick durante un entrenamiento con el Barça

Hansi Flick 'estalla' contra la prensa por 'el caso Lamine': "Es una mierda, ese rumor es basura..."

Djokovic y Sinner se saludan tras el partido del Six Kings Slam

Djokovic, 'harto' de Sinner tras ser arrollado en el Six Kings Slam: "No sienta bien que te pateen el culo..."

Jenni Hermoso durante un partido de España en la Eurocopa 2024

Jennifer Hermoso vuelve a la Selección Española

Imágenes del nuevo Camp Nou en obras
Barcelona

El Barça ya tiene la licencia de 27.000 espectadores en el Camp Nou: ¿por qué no quiere jugar ahí todavía?

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del Six Kings Slam 2025
Six Kings Slam

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: Horario, estadísticas y dónde ver en directo la final del Six Kings Slam

Kylian Mbappé posa con su nuevo BMW
Real Madrid

Por qué Kylian Mbappé no tiene todavía el carné de conducir: ¡no podrá llevar el coche que le ha regalado el Real Madrid!

El francés, por segundo año consecutivo, ha recibido un BMW como todos sus compañeros, pero no podrá conducirlo.

Diego Piquera en acción
Fútbol

Diego Piquera, un español entre los mejores del mundo en la modalidad de Football freestyle

Jugaba al fútbol en el equipo de Mairena de Aljarafe, Sevilla, cuando con la llegada de la pandemia hubo que confinarse y no podía salir a entrenar. Entonces Diego tuvo que reinventarse y descubrió su verdadera pasión.

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fritz en el Six Kings Slam

Alcaraz vuelve a lo grande ante Fritz y jugará de nuevo la final del Six Kings Slam... ante Sinner (6-4 y 6-2)

Alexander Zverev durante el partido ante Fritz en el Six Kings Slam

La estratosférica cantidad de dinero que ganó Zverev en apenas 59 minutos en el Six Kings Slam

Magnetic Tape, el vendaje que usó Alcaraz en Tokio

Así funciona Magnetic Tape, el revolucionario vendaje que utilizó Carlos Alcaraz en Tokio

Publicidad