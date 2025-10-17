Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Manuela Vilaseca rompe el récord de la Triple Corona: tres carreras de más de 300km... en las que sufrió alucinaciones

La ultrarunner Manu Vilaseca ha conquistado la Triple Corona del trail, pulverizando además el récord anterior en más de 29 horas tras correr en total 201 horas, 2 minutos y 6 seundos en el acumulado de las tres carreras, completando una distancia total de 1.028 kilómetros.

Manuela Vilaseca rompe el récord de la Triple Corona: tres carreras de más de 300km... en las que sufrió alucinaciones | @manuvilaseca

Rubén García
Publicado:

Manu Vilaseca, atleta brasileña afincada en España, es una afamada ultrarunner, pero soñaba con poder terminar las tres carreras que componen la Triple Corona: la Tahoe 200, la Bigfoot 200 y la Moab 240. Esa cifra al lado de cada una de las tres carreras es la cantidad de millas a recorrer. Es decir, que cada una de las pruebas se sitúa por encima de un recorrido de más de 300 kilómetros. En concreto las tres suman en total 1.028 kilómetros.

Sólo con eso, con terminarlas, ya cumpliría su sueño, pero poco a poco fue marcándose retos mayores. La primera carrera se corrió en junio, y ahí ya se dio cuenta de que quizás podía hacer algo más. Ahora, 4 meses después, ha terminado la tercera de las pruebas, ganando la general femenina y conquistando por tanto la Triple Corona, pero no sólo ha quedado ahí su ya increíble hazaña, sino que ha batido el anterior récord en 29 horas. 230 horas, 24 minutos y 21 segundos era la anterior marca de Jessica Pekari.

"Es muy duro, tengo el cuerpo destrozado"

La dureza extrema a la que se ha enfrentado ha dejado secuelas en su cuerpo, "se me ha quedado el cuerpo girado", reconoce Vilaseca, a la que se veía entrar en meta con una parte del cuerpo más elevada que otra, "Es que es muy duro, una paliza, tengo el cuerpo destrozado", afirma Manuela, que no ha parado de correr en esta última prueba durante tres días. Es más, sólo se tomaba pequeños descansos para lo que ella llama dormir "5 o 10 minutos". Algunos de esos microsueños llegaban en cualquier sitio, en medio de la nada y de la noche, mientras corría... En total habré dormido 1 hora y media más o menos, dice Manu Vilaseca.

Peligro real de alucinaciones

"Llegas a ver alucinaciones, las raíces crees que son serpientes, y los árboles, personas que te están mirando en la noche". Son algunas de las increíbles manifestaciones que ha contado Manu Vilaseca a Antena 3 Deportes. El cansancio extremo llega a hacer que se distorsione su realidad, por eso los médicos en las charlas anteriores a las carrera les recuerdan la importancia de dormir, aunque sean pequeños sueños para intentar evitar estas alucinaciones, que en una escala menor pueden resultar hasta graciosas, pero que en sus episodios más altos, pueden llegar a ser muy graves.

"Se me ha quedado el cuerpo girado"

Manu Vilaseca/ Ultrarunner

"Es una locura, es una locura", decía Vilaseca en uno de sus avituallamientos, y eso es lo que ha conseguido esta ultrarunner, algo increíble, al alcance de alguien sobrenatural, como esas alucinaciones que ha llegado a ver mientras lograba pulverizar el récord de la Triple Corona.

