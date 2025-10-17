Djokovic, 'harto' de Sinner tras ser arrollado en el Six Kings Slam: "No sienta bien que te pateen el culo..."

El mejor tenista de todos los tiempos ha encontrado a su verdadera criptonita, un jugador con características muy similares y que le tiene completamente cogida la medida, tanto que le ha ganado ya siete veces de forma consecutiva (5 partidos oficiales), dos de ellas en el Six Kings Slam, y la última este pasado jueves, cuando Sinner le pasó por encima sin contemplaciones por un contundente 6-4 y 6-2 en algo más de una hora de juego.

Otra derrota ante Sinner...

Novak Djokovic, de 38 años, cayó en las semifinales del torneo de exhibición saudí, en la misma ronda y ante el mismo oponente que el año pasado, pero esta vez fue diferente, solo pudo hacer seis juegos y apenas 10 ganadores (por los 27 del italiano). El serbio fue superado de cabo a rabo en todo momento, apenas pudo competir, quitando el primer set en el que un solo break de Jannik fue suficiente.

"Traté de intimidar a Sinner pero es demasiado bueno, el partido no ha durado más por su culpa, no sienta bien que te pateen el culo en la pista"

En 1 hora y 3 minutos encajó su séptima derrota consecutiva ante el transalpino, al que dio la mano sonriente e incluso irónico. Minutos después le tocó coger el micrófono y dirigirse a los aficionados: "Siento que no pudieseis ver un partido más largo. Traté de intimidar a Sinner en el último juego, pero reventó la bola desde todas las partes de la pista, es demasiado bueno. Ha sido mi culpa o la suya (riéndose) que el partido no durase más. Nunca te sienta bien que te pateen el culo en la pista...", dijo Nole entre risas.

"¿Retirada? Seguiré dando el máximo para ganar a Sinner..."

Por otra parte, el tenista de los 24 Grand Slams empieza a vivir con los rumores sobre su retirada, pero él lo tiene claro: "Tengo el cuerpo que tengo, estoy agradecido a Dios por esta carrera, me gustaría que alguien cambiara mi cuerpo por otro más joven... Aunque todavía tengo mi derecha. Sé que se vuelve muy difícil ganar un partido contra Sinner, pero seguiré dando el máximo para poder lograrlo", sentenció.

Tres de sus últimas cuatro derrotas, ante Alcaraz o Sinner

No le falta razón, porque el serbio no está ganando títulos debido al aplastante dominio de Alcaraz y Sinner, contra los que ha caído en tres de sus cuatro últimas derrotas oficiales. Desde que perdió tres encuentros consecutivos ante Mensik (final de Miami), Tabilo (Montecarlo) y Arnaldi (Madrid), el GOAT del tenis ganó su único título de 2025 en Ginebra y se ha impuesto en 23 de los 27 encuentros oficiales (semifinales Roland Garros ante Sinner, semifinales de Wimbledon ante Sinner, semifinales de US Open ante Alcaraz y semifinales de Shanghái ante Vacherot).

