Fernando Alonso se muerde la lengua tras un pobre 14º en Brasil: "No puedo ser del todo sincero pero..."

El español vuelve a lanzar un mensaje a Aston Martin.

Fernando Alonso antes del GP de Brasil 2025

Fernando Alonso antes del GP de Brasil 2025EFE

De más a menos. A mucho menos. Así ha sido el fin de semana de Fernando Alonso y Aston Martin en Brasil. El español comenzó clasificando quinto el viernes, después fue sexto en la sprint, en la qualy 'buena' bajó al 11º y este domingo solo pudo ser 14º en la carrera. Y sí, al menos sumó tres puntos el sábado, pero el rendimiento del AM25 este domingo volvió a enfadar al asturiano, aunque esta vez lanzó el mensaje a su equipo con una sonrisa en el rostro. Una muy irónica.

Aston Martin, de mal en peor

En la prueba de hoy le faltó suerte, acierto y ritmo, mucho ritmo. Los dos parones por Safety y Virtual en las primeras vueltas le perjudicaron porque salió con gomas duras y sufrió como el que más en los primeros metros, después, el compuesto siguió sin funcionar y entró demasiado pronto a por los medios, que tampoco le dieron el resultado que buscaba. Hasta tres pasos por boxes, y ninguno le dio nada bueno. Finalizó 14º, y porque tres coches ni terminaron (Bortoleto y los dos Ferrari)... Solo terminó por delante de Stroll, Colapinto y un Tsunoda que cumplió 20 segundos de penalización.

"No puedo ser del todo sincero, pero todos mejoran bastante"

Alonso atendió a la prensa y lanzó este enigmático mensaje tras la pregunta del periodista: "¿El ritmo...? No puedo ser del todo sincero, pero creo que todos mejoran bastante", dijo el bicampeón del mundo.

"La salida no fue mal pero los dos safety cars seguidos en la resalida... teníamos poca temperatura, pero no teníamos tampoco el ritmo. Pensamos en ir a una para pero en la vuelta 25 ya no teníamos neumático, lo intentamos, prefiero quedar 13º o 14º intentando algo que quedar 12º sin intentar nada", apostilló.

Sainz, por su parte, fue 13º y la carrera la ganó por aplastamiento Norris, que aumenta su distancia en el Mundial; Antonelli fue segundo y Verstappen, 3º, tras salir desde el pitlane.

