La reacción de Pedro Sánchez al éxito de Rosalía y el dinero que la artista habría ganado solo 24 horas después de lanzar 'Lux'

Desde su lanzamiento el 7 de noviembre, en apenas 24 horas, 'Lux', el nuevo álbum de la artista catalana, ya había hecho historia. Con más de 42 millones de reproducciones solo en su primer día, el disco se ha convertido en el mayor debut de un álbum femenino de una artista hispana en la historia de Spotify, situándola en el Top 3 global, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny.

Desde su anuncio en las pantallas de Callao (que paralizó el centro de Madrid conduciendo un Nissan Skyline GT-R R33 entre gritos, móviles y fans persiguiéndola por Gran Vía) hasta el estreno de su videoclip 'Berghain', donde fusiona lo clásico con lo electrónico, el fenómeno 'Lux' ha sido un espectáculo mediático y musical. En este trabajo, Rosalía canta en 13 idiomas, mezcla orquesta con sonidos vanguardistas y eleva su voz a una dimensión espiritual inspirada en mujeres santas, monjas, artistas y pensadoras.

Sánchez celebra el "deslumbrante lanzamiento"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado a los elogios a la artista y la ha felicitado públicamente por el "deslumbrante lanzamiento" de su álbum. "Has colocado a España en la cima de la música mundial", ha escrito este domingo en su cuenta de X, destacando que Rosalía ha logrado "el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify".

La catalana ha recibido también el reconocimiento de artistas internacionales como Madonna, que la califica de "auténtica visionaria", mientras la crítica especializada, desde 'The Guardian' a 'Rolling Stone', se ha rendido ante su obra, describiéndola como "una exigente y singular fusión de lo clásico y el caros que nadie más podría haber creado".

Un éxito musical... y económico

El impacto del disco no solo se mide en aplausos. Según portales especializados como SFL, Spotify paga entre 3.000 y 4.000 euros por cada millón de reproducciones, lo que significa que Rosalía habría ganado entre 138.000 y 185.000 euros solo en su primer día. Y esa cifra podría ser aún mayor si se consideran variables como los contratos discográficos, las cuotas premium y el país de origen de las escuchas.

Con 12 de sus 15 canciones en el Top 50 Global, Rosalía consolida su reinado como una de las artistas más influyentes del mundo. En 'Lux', se aleja de etiquetas, mezcla flamenco, ópera, electrónica y pop en temas como 'Dios es un stalker', 'Sauvignon Blanc', 'La rumba del perdón', 'Reliquia', 'La Perla' o 'Mio Cristo Piange Diamanti'.

Acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de artistas como Björk, Carminho o Estrella Morente, la catalana ha construido un álbum "maximalista", que ella misma define como el proyecto más ambicioso de su carrera. Y a la vista está: los números, la fe, el arte y el riesgo creativo le han vuelto a dar la razón.

