Carlos Alcaraz- Damir Dzumhur: Horario y dónde ver el partido de tercera ronda de Roland Garros

Carlos Alcaraz suma y sigue en Roland Garros, en busca de su segunda Copa de los Mosqueteros y de defender su corona sobre la tierra batida de París. El murciano se medirá al bosnio Damir Dzumhur, 69 del mundo y 33 años, en la tercera ronda del grand slam parisino con el billete para octavos de final en juego. El partido se jugará el viernes 30 de mayo en un horario todavía por confirmar por la organización del torneo. El murciano está jugando a un gran nivel, ratificando las grandes sensaciones que dejó en el Masters de Roma, donde se coronó ante Jannik Sinner.

En su debut superó a Zeppieri en tres sets y en segunda ronda se dejó un set ante Fabian Marozsan rumbo a la tercera ronda e Roland Garros. El nivel que está mostrando Carlos Alcaraz es muy alto y él mismo confirmó, tras derrotar al jugador húngaro, que sus sensaciones con la pelota son muy buenas en esta primera semana en París.

"Me encanta la Chatrier, he tenido cosas geniales en esta pista, también momentos malos de los que he aprendido. Me encanta jugar aquí, se adapta muy bien a mi tenis, cada vez que salgo a pista muestro un buen tenis. Espero que la gente cuando se va de la pista lo haga con una sonrisa por el espectáculo que he dado. Me encanta jugar en Roland Garros y en la Philippe Chatrier" resumió el tenista de El Palmar tras derrotar a Marozsan.

Su próximo rival será el veterano Damir Dzumhur, número 69 del mundo y que superó a Perricard en cuatro sets (7-6(4), 6-3, 4-6 y 6-4) para citarse este viernes con Carlos Alcaraz. El tenista bosnio disputa su primer cuadro final de Roland Garros desde 2019 y en primera ronda se impuso al argentino Thiago Tirante, rescatado de la fase previa. Será la tercera vez que intente acceder a los octavos de final en París, una ronda que nunca ha alcanzado en Grand Slam.

No hay precedentes entre Alcaraz y Dzumhur en partido ATP, aunque en 2020 se midieron en Barcelona en un Challenger donde el murciano ganó en tres sets sobre tierra batida (4-6, 6-2 y 6-1).

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Damir Dzumhur de Roland Garros

El partido de tercera ronda de Roland Garros 2025 entre Carlos Alcaraz y Damir Dzumhur se jugará el viernes 30 de de mayo en un horario todavía sin confirmar por la organización de Roland Garros.

La crónica del Carlos Alcaraz - Damir Dzumhur, los puntos más destacados, las reacciones de los protagonistas y la última hora de Roland Garros se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com