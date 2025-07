El trofeo Joan Gamper en el Spotify Camp Nou, en el aire

El próximo 10 de agosto se debe jugar el Joan Gamper y, a día de hoy, está en duda que ese partido se pueda jugar en el Spotify Camp Nou porque el Barcelona aún está a la espera de recibir la autorización del Ayuntamiento de Barcelona para reabrir parcialmente el estadio, una concesión que se antoja improbable debido al estado de las obras.

El consistorio de la ciudad condal dio luz verde aprobó la semana pasada a la modificación de la licencia de obras y actividades del Camp Nou, el primero de los dos permisos necesarios para que el equipo azulgrana pueda volver a jugar en su estadio, pero debe pronunciarse entre el jueves y el viernes sobre la concesión de la licencia de primera ocupación.

"Para poder otorgar esta licencia de primera ocupación parcial, porque sería la que se ajusta a la fase uno, es necesario que se hayan acabado las obras de esta primera fase. Las obras están todavía en marcha y no nos toca decir si el club estará en disposición para jugar el Gamper", avisó recientemente la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet.

La solicitud inicial contemplaba una fase provisional con 62.000 asientos disponibles en la primera y segunda gradería. No obstante, ante la imposibilidad de cumplir con esos plazos, el Barcelona propuso abrir únicamente la tribuna y el gol sur, manteniendo cerrados el gol norte y el lateral, cuyos accesos están menos avanzados. Sin embargo, esta sectorización -con un aforo aproximado de 30.000 espectadores- no estaba contemplada en el plan original y no gusta al Ayuntamiento.

Ante este escenario, la opción de disputar el Gamper ante el Como de Cesc Fàbregas en el Spotify Camp Nou pierde fuerza. Si no se autoriza el uso parcial del estadio, el club valora trasladar el duelo al Estadio Johan Cruyff, ubicado en los aledaños de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con una capacidad para 6.000 personas.

El siguiente objetivo será lograr la licencia definitiva para el estreno liguero como local ante el Valencia, previsto para el fin de semana del 13 al 14 de septiembre. Asimismo, el debut del Barcelona en la Liga de Campeones dependerá del sorteo del próximo 28 de agosto.

El equipo de Flick podría estrenarse como local en la primera jornada (del 16 al 18 de septiembre) o en la segunda (del 30 de septiembre al 1 de octubre). En cualquier caso, la normativa UEFA exige que todos los partidos de la fase de grupos se disputen en el mismo estadio.

